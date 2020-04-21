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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Голкипер Демченко подписал контракт с "Монреалем"

Текст: Максим Домчев

Российский голкипер Василий Демченко подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Монреаль".

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Как сообщает пресс-служба канадского клуба, контракт Демченко с "Канадиенс" рассчитан на один год. Российский страж ворот заработает 700 тысяч долларов за выступление в НХЛ. Если хоккеист будет выступать за фарм-клуб, то его заработная плата составит 70 тысяч долларов и в виде бонуса он получит 92,5 тысячи.

Очевидно, что в "Монреале" Демченко поборется за место второго голкипера, поскольку основным вратарем команды является Кэри Прайс, самый высокооплачиваемый в НХЛ игрок в своем амплуа.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Демченко в минувшем сезоне выступал за магнитогорский "Металлург". Всего в сезоне-2019/2020 он провел 36 матчей, одержав девять побед. В среднем голкипер отражал 90,7% бросков при коэффициенте надежности 2,77. Всего в КХЛ на его счету 223 матча, из которых 14 Демченко отыграл на ноль.

"Посмотрим, что будет. Возможно, я начну с АХЛ. Надо пробиваться и думать не о Прайсе, а о своей игре. Я не очень часто, но иногда смотрел, как выступает "Монреаль". Конечно, знаю, кто такой Кэри Прайс. И в этом канадском городе я бывал неоднократно. Это нормальная практика (начинать с АХЛ - прим.ред.). Многие через это проходят. Если ты не задрафтован в первых трех раундах, то поедешь подниматься с самых низов", - цитирует Демченко сайт КХЛ.

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