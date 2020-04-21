Ксения Емельянова всегда любила шить. Первые профессиональные навыки портного и модельера-конструктора получила в курганском колледже, потом были шесть лет учебы в московском университете и диплом специалиста по сервису в сфере бытовых услуг. Сейчас она индивидуальный предприниматель. Центр занятости помог ей организовать свое дело - службу ремонта одежды. Правда, открыть ее она не успела: объявили карантин. Но как усидеть на месте, если в городе не хватает масок, а Ксения умеет шить?
Конечно, в работу включились швейные мастерские. Но там конвейер: изделий много и все одинаковые. Для предприятий и офисов они подойдут, а молодежи хочется чего-то необычного. Ксения к делу подошла творчески: придумала серию масок, отличающихся по цвету и рисунку. Мужчинам почему-то больше нравятся черные, детям - с цветными принтами. А вот девушки просят такую, чтобы в ней сразу хоть на подиум! Правда, пока передвижение ограничивается походом в ближайший магазин, но это тоже, как ни крути, выход в свет.
Мастер предложила модницам кружево. Призналась: идею подсказали Дольче и Габбана. В своих запасах нашла отрез ткани известного бренда, а дальше дело техники.
- Маска трехслойная, сверху кружево, - рассказывает Ксения. - Первый и третий слой из хлопчатобумажной ткани, а между ними флизелин - нетканый материал. Кружево всегда выглядит женственно и романтично. Девчонкам нравится.
Часть своих масок Ксения раздает бесплатно. А еще показывает в видеоблогах, как их шить. Она надеется, что карантин скоро пройдет и ее коллекция станет музейным экспонатом.
Светлана Хомко, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Курганской области:
- Самодельные маски, безусловно, могут выручить на время, если нет медицинских. Многие болезни, как известно, передаются через руки, а человек прикасается к лицу до ста раз в сутки. Маска в данном случае играет роль барьера. Главное, чтобы их изготавливали из простой ткани, хлопчатобумажной или марли, и обрабатывали как полагается. Многоразовые следует регулярно стирать и гладить.
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