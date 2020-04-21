На Урале мужчина в маске взорвал банкомат в магазине и забрал деньги

Взрыв прозвучал накануне вечером в одном из сетевых продуктовых магазинов в центре Ревды - неизвестный взломал банкомат и забрал из него кассету с деньгами.

Инцидент произошел примерно в 21:50. Вероятно, мужчина залил в машину какое-то вещество. Об этом рассказал "РГ" начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. Во время инцидента в магазине не было продавцов и покупателей - никто не пострадал.

На месте работали следователи из Ревды и Екатеринбурга, в городе был введен план "перехват". Сегодня утром торговая точка работает в обычном режиме.

- Злоумышленник, по предварительным данным, был в маске. Очевидно, что к преступлению представители криминального мира тщательно готовились. Ограбление не спонтанное. Точный способ вскрытия банкомата устанавливают сыщики уголовного розыска, - сказал полковник Горелых.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Возбуждено уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в помещением (пункт "Б" части 2 статьи 158).