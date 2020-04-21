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21.04.2020 08:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урале предложили обеззараживать многоразовые маски холодной плазмой

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Использование холодной плазмы может быть эффективным средством для обеззараживания воздуха в помещениях, многоразовых медицинских масок, респираторов и защитных костюмов. С таким предложением выступили ученые Фонда развития инноваций УрФУ.

Разработанный уральцами прибор при помощи выработки специального газа аргона способствует регенерации ран, заживлению пулевых отверстий, может применяться в хирургии и стоматологии, а также для дезинфекции и стерилизации медицинских инструментов. "Устройство может использоваться, к примеру, в ДТП, ЧС, в зоне ведения военных действий", - говорят авторы проекта.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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"Прибор вырабатывает низкотемпературную инертногазовую плазму, которая при взаимодействии с поверхностью эффективно уничтожает клетки бактерий, а в перспективе с помощью стримерных монополярных разрядов сможет разрушать белковые цепочки вирусов", - пояснил принцип действия устройства научный руководитель студенческого конструкторского бюро Владимир Пестов.

Плазма проникает в складки тканей, за считанные секунды уничтожает бактериальные клетки. При этом разработчики уверяют: обработанная таким образом медицинская маска станет эффективнее задерживать бактерии и вирусы. "С высокой степенью вероятности эти свойства холодной плазмы могут быть направлены и на вирусы, в частности на коронавирусы", - считает Пестов.

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