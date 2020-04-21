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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Домоседам - скидка на газету

Текст: Михаил Пинкус (УрФО)
Российская газета - Неделя - Урал № 88(8142)
С 20 по 30 апреля Почта России предлагает оформить подписку на периодику с рекордными скидками до 40 процентов. Газеты и журналы можно выписать через мобильное приложение на сайте Почты России podpiska.pochta.ru или у почтальона. Издания, участвующие в акции, отмечены специальным цветным значком.
Почта России открыла онлайн-запись в почтовые отделения

- Наши клиенты могут подписаться по сниженным ценам на бизнес-газеты, глянцевые журналы, периодику для детей, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие издания, - пояснила представитель УФПС по Челябинской области Светлана Замятина. - Навигация сайта позволяет настроить фильтры изданий по теме, алфавиту, индексу, профессиональным интересам, названию в поисковой строке, а оформление займет всего несколько минут.

Кроме того, продолжается благотворительная акция "Дерево добра": в преддверии 75-летия Победы можно подарить подписку на любимые журналы и газеты участникам Великой Отечественной войны, а также подопечным домов ветеранов и престарелых во всех 85 регионах России.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область УрФО Свердловская область УрФО Тюменская область УрФО ХМАО УрФО Челябинская область 75-летие Победы

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