- Наши клиенты могут подписаться по сниженным ценам на бизнес-газеты, глянцевые журналы, периодику для детей, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие издания, - пояснила представитель УФПС по Челябинской области Светлана Замятина. - Навигация сайта позволяет настроить фильтры изданий по теме, алфавиту, индексу, профессиональным интересам, названию в поисковой строке, а оформление займет всего несколько минут.

Кроме того, продолжается благотворительная акция "Дерево добра": в преддверии 75-летия Победы можно подарить подписку на любимые журналы и газеты участникам Великой Отечественной войны, а также подопечным домов ветеранов и престарелых во всех 85 регионах России.