Полиция задержала екатеринбуржца, который угрожал взорвать дом

В Екатеринбурге человек в неадекватном состоянии позвонил на номер экстренных служб и стал угрожать взорвать дом, в котором живет.

Звонок поступил накануне поздно вечером. Об этом сообщает пресс-служба "Екатеринбурггаза". Адрес мужчина не назвал, и его пришлось вычислять полицейским по геолокации.

Когда адрес узнали, на место приехала аварийная бригада газовой службы, которая перекрыла газоснабжение подъезда. Система была полностью исправна, а загазованности не было ни в одном из помещений дома. Звонивший был пьян, его задержали полицейские.