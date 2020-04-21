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21.04.2020 15:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция задержала екатеринбуржца, который угрожал взорвать дом

Текст: Юлия Мякишева

В Екатеринбурге человек в неадекватном состоянии позвонил на номер экстренных служб и стал угрожать взорвать дом, в котором живет.

На Урале мужчина в маске взорвал банкомат в магазине и забрал деньги

Звонок поступил накануне поздно вечером. Об этом сообщает пресс-служба "Екатеринбурггаза". Адрес мужчина не назвал, и его пришлось вычислять полицейским по геолокации.

Когда адрес узнали, на место приехала аварийная бригада газовой службы, которая перекрыла газоснабжение подъезда. Система была полностью исправна, а загазованности не было ни в одном из помещений дома. Звонивший был пьян, его задержали полицейские.

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