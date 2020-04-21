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21.04.2020 15:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сказки на ночь и зарядка: Как уральцы проводят карантин

Текст: Анна Шиллер
Онлайн-марафоны за последний месяц уже прочно вошли в наш распорядок дня. Некоторые думают, что их развелось даже с избытком, и они тратят больше времени, чем приносят пользы. "РГ" отобрала самые интересные инициативы уральцев по физической активности и зарядки для ума.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, волонтерский штаб Уральского государственного медицинского университета запустил онлайн-марафон "#ВолнаЗдоровьяЕКБ"вместе с АНО "Центр здоровья молодежи" и городским комитетом по молодежной политике. Ребята публикуют в соцсетях различные задания - челленджи: заполнить в готовый чек-лист план режима дня, завести новые привычки питания, узнать о принципах ненасильственного общения и многое другое.

За неделю к ЗОЖ-марафону присоединилось около тысячи человек ‒ от учащихся начальных классов до студентов и взрослых. Самыми популярными стали снятые волонтерами ролики о разминке на самоизоляции и правильной обработке рук под композицию группы Little Big. Результатами разных мини-испытаний участники делятся в сообществах в соцсетях.

Фото: iStock
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К слову, специально для школьников в Академии единоборств РМК сегодня устроили урок физкультуры. Первые 20 минут физические упражнения выполняли юноши вместе, а следующие ‒ девушки, занятие по очереди проводили два тренера. Заниматься с наставником намного интереснее, чем в одиночку, и к тому же безопаснее, например, когда делаешь растяжку.

Тем временем преподаватели с кафедры филологии СУНЦ УрФУ записали трогательное видеобращение, в котором признались, что им не хватает живого общения с учениками. Они решили давать своим воспитанникам не просто уроки ‒ рассказывать сказки на ночь. Это знакомые с детства "Денискины рассказы", "13-й подвиг Геракла", а также произведения классика постмодернизма Хорхе Луиса Борхеса, фантаста современной литературы Нила Геймана.

В онлайн-записи сейчас можно не только послушать лекции или посмотреть учебные программы, но и продемонстрировать свои таланты. Так, Южно-Уральский координационный центр "Интеллектуалы XXI века" завтра на базе ЮУрГУ открывает онлайн выставку в области инженерных наук. Ее участниками станут школьники, студенты колледжей ‒ лауреаты научно-технических конкурсов, конференций и выставок, учащиеся вузов.

Оценивать разработки молодых изобретателей будут ученые Челябинска и члены молодежного жюри. Выставка определена в пяти номинациях: техника и инженерное дело, вычислительная техника и программное обеспечение, физика и познание мира, химия и химические технологии, математика. Лучшим достанутся медали, академические премии и научные стипендии.

Кстати

Специализированный учебно-научный центр Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) занял первую строчку в рейтинге школ УрФО по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. В общем рейтинге лучших школ России агентства RAEX он занимает 31-ю позицию.

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