Туроператоры начали бронировать на лето путевки в Турцию

Российские турагентства начали продавать путевки. Вернее, предлагают их забронировать на период после первого июня этого года (до этой даты на бронь и продажу существует табу). Главным образом, агитируют за Турцию.

Вот лишь одно из заманчивых предложений, которое мы обнаружили на одном из туристических порталов. "Бронируй пока дешево. И пока доллар не вырос, а потом можно и передумать :) Бесплатная отмена за месяц до вылета. Возврат денег в тот же день. Для всех направлений до конца года! 15% предоплата, доплатите, когда точно полетите - за 21 или за 31 день до вылета". Тут же предлагают перезвонить через 25 секунд, если оставлю свой номер.

Перезвонили даже раньше. Мы сделали вид, что хотим лететь в Турцию на неделю, в начале июня в отель 4 звезды по системе "Все включено". Можем бронировать?

- Да. Учтите, что цен давно таких не было, всего 52 тысячи 757 рублей Мармарис, или вот еще там же - за 50 тысяч 911 рублей, первая береговая линия, очень уютный отель, номер на двоих. А вы точно хотите на июнь? А вдруг карантин продлят? Безопаснее будет забронировать на август или сентябрь, - неожиданно честно призналась девушка на том конце провода, извинившись, что в трубке можно услышать ребенка, ведь "все сейчас сидят на карантине".

Как рассказала турагент, май сейчас закрыт полностью, то есть никто никуда не летит, все апрельские "сидят на депоненте". Это означает, что деньги, которые внесли клиенты по раннему бронированию им не возвращают, но они смогут полететь, выбрав любую дату, как только откроется хоть какое-то направление. Срок отодвигается аж до конца 2021 года, менять даты можно сколько угодно раз.

Мы договорились созвониться после майских праздников. И продолжили свой эксперимент.

В итоге обзвонили 15 туристических агентств. В семи не взяли трубки, видимо, устав отвечать на звонки "туристов на депозите". Из оставшихся восьми в двух откровенно втюхивали туры, начиная уже с июня, убеждая, что ничего не теряем. Дескать, деньги будут на депозите, когда захотим, тогда и полетим, при этом цен таких, которые есть сейчас, уже не будет.

В остальных не давили, напротив, предлагали все основательно взвесить, понаблюдать, когда откроются границы. И уже потом решать что-то с отпуском. При этом забронировать тур, начиная с первого июня, как выяснилось, все же вполне реально, и не только в Турцию. Два известных туроператора готовы это делать точно. Одни предлагают внести в качестве брони 50 евро, другие заплатить 50 процентов от стоимости тура.

"Я не разделяю подход моих коллег, которые уже продают путевки в Турцию на июнь. Это авантюрно и безответственно, - отметил исполнительной директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. - Я не верю в быстрое открытие Турции. Вероятно, она не сможет принимать туристов еще как минимум несколько месяцев".

Комментарий

Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России:

- Сейчас действует рекомендация Ростуризма о временной приостановке продаж российских туров на текущие даты по 31 мая. Это же касается и международных путешествий.

Здесь есть конкретный срок и в этот период гостиницам, санаториям и пансионатам тоже запрещено размещать туристов. Поэтому сейчас в основном идет перебронирование на более поздние даты. Причем не только на этот, но уже и на следующий год.

А если говорить о новых турах, то по зарубежным определенности пока вообще нет. А по российским есть операторы, которые продают дальние даты лета. Но они предлагают опцию возвратного тарифа и возвратного отеля. Туристы вносят символическую предоплату (она иногда составляет 3-5 процентов от стоимости тура), а основная доплата будет происходить только за две недели до начала путешествия. Соответственно, эти туры будут активны только в случае снятия ограничения по коронавирусу. Сейчас пока ограничения действуют.

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