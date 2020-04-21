Прилетевших из Турции уральских туристов поместят в санаторий

Сегодня авиарейсом в екатеринбургский аэропорт на Урал вернутся туристы из Турции, среди которых должны находиться 34 южноуральца. Власти направят за ними специальный автобус, сообщила на брифинге в правительстве региона первый вице-губернатор Ирина Гехт.

- Встречать прилетевших будут представители регионального Минздрава, Роспотребнадзора и полиции, - пояснила Ирина Гехт. - Ни с кем, кроме специально подготовленных сотрудников, туристы контактировать не будут. Сразу после прибытия в Челябинск их на 14 дней разместят в санатории "Изумруд", где обеспечат всем необходимым, в том числе питанием и ежедневным медицинским наблюдением.

Как уже сообщала "РГ" губернатор области Алексей Текслер держит вопрос возвращения южноуральцев на родину под личным контролем. Все, кому для этого потребуется помощь, должны заявить о себе через соответствующий сервис портала государственных услуг, отметил глава региона.

В санатории "Изумруд" уже находятся туристы, прибывшие в прошедшие выходные из Таиланда.

Ситуация с коронавирусом остается крайне напряженной и требует жесткого соблюдения всех карантинных ограничений, отмечают власти. На утро 21 апреля в Челябинской области подтверждены еще десять случаев заражения. Общее число заболевших достигло 107 человек.