В Югре создадут спецобъекты, чтобы вахтовики не заражались COVID-19

Глава Югры Наталья Комарова обязала компании, ведущие добычу углеводородов в регионе, работающие вахтовым методом, создать карантинные объекты на месторождениях.

Это позволит минимизировать риски заражения коронавирусом работников предприятий ТЭК, тем более избежать массовых вспышек инфицирования среди вахтовиков.

В соответствии с постановлением главы региона руководителям предприятий ТЭК до 26 апреля рекомендовано на период режима повышенной готовности создать оперативный штаб для взаимодействия с органами власти, а также карантинные объекты. Они должны представлять собой изолированные здания, способные вместить не менее пяти процентов работников, находящихся на вахте. Но при этом должна быть предусмотрена возможность увеличения числа размещения и до 10 процентов и более, исходя из того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация.

В идеале карантинные объекты должны располагаться за пределами вахтовых поселков. Но допускается размещать их в пределах поселений вахтовиков при условии, что их можно будет разделить на зоны высокого риска и зоны, не представляющие значительной опасности инфицирования.

В карантинных объектах предполагается размещать вахтовиков, которые подлежат амбулаторному лечению либо наблюдению. Должны быть созданы условия для раздельного размещения работников с симптомами заболевания, контактирующих с ними и остальных работников. При этом должна быть исключена возможность их прямого контакта. Кроме того, в них должно быть организовано бесконтактное обеспечение лекарственными препаратами, питанием, продуктами, товарами первой необходимости, средствами для самостоятельного проведения дезинфекции. Поэтому постановлением губернатора Югры предприятия должны сформировать запас одноразовой посуды, упаковочных и расходных материалов, создать условия для сбора, временного хранения и утилизации отходов. Предписано создать карантинные контрольные группы, включив в их состав медицинского работника и работников, отвечающих в вахтовом поселке за обеспечение безопасности и здоровья.

Отметим, ранее на заседании регионального оперативного штаба, которое провела губернатор Югры Наталья Комарова, было отмечено, что всего на территории региона вахтовым методом сегодня работают 64 тысячи человек и 57 тысяч из них постоянно проживают в вахтовых поселках. Их передвижения находятся под постоянным наблюдением, мониторингом, работодатели отчитываются о состоянии их здоровья.

Представители нефтяных компаний, участвовавшие в заседании, предложения окружных властей о создании карантинных объектов в вахтовых поселках полностью поддержали. Губернатор Югры выразила благодарность всем предприятиям ТЭК, ведущим деятельность на территории округа, за то, что активно включились в работу по недопущению распространения COVID-19 в Югре и поддержали решение властей региона.

- Еще раз прошу обратить внимание, что обстановка крайне серьезная. В регионе очаги заражения COVID-19 сконцентрированы в том числе и на производственных площадках. В этой связи прошу обеспечить постоянную, безотказную связь с региональным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, неукоснительное выполнение всех предписаний Роспотребнадзора, штаба, губернатора и правительства округа, - резюмировала Наталья Комарова.