В Курганской области из горящего дома спасли четверых детей

Куртамышский межрайонный следственный отдел проводит проверку по факту пожара в частном доме, в результате которого пострадали четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет.

По данным регионального управления МЧС, сигнал о возгорании поступил вчера в 19.17. Местные жители вызвали спасателей, одновременно пытаясь самостоятельно вызволить ребят из огня. По словам соседа погорельцев, он сначала услышал треск в рядом стоящем доме, подумал, что ребята балуются с петардами, а когда подошел поближе, увидел огонь и детей, пытавшихся разбить окно на веранде.

Пробравшись через закрытую калитку, сосед помог доломать стекла и начал вытаскивать ребят на улицу. Подоспевшие спасатели вынесли из горящего дома в бессознательном состоянии шестилетнюю девочку. После искусственного дыхания, она пришла в чувство. Всех детей отвезли в больницу, у них установлены термические ожоги тела различной степени и отравление угарным газом.

Взрослых во время пожара в доме не было. Как предварительно установило следствие, хозяйка вечером 20 апреля ушла по личным делам, оставив без присмотра двоих детей - 6 и 10 лет. К ребятам пришли в гости двое соседских друзей - 5 и 11 лет. Отчего возник пожар, пока точно не установлено. По одной версии, замкнула электропроводка, по другой, перекалилась печь, которую самостоятельно затопили дети. Точную причину назовет пожарно-техническая экспертиза. После этого будет принято соответствующее процессуальное решение.

Прокуратура, в свою очередь, проверяет, как исполняли свои обязанности органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.