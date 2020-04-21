Жители Курганской области не могут выехать из Индонезии

Правительство Курганской области отреагировало на просьбу жителя Шадринска помочь ему вернуться на родину из Индонезии.

Обращение о помощи шадринец Антон Паршунас оставил на региональном сервисе для оперативного решения проблем "Обратись". Он сообщает, что с женой и сыном находятся сейчас на острове Бали. В связи с обстановкой в мире все вылеты прекращены с 31 марта, поэтому они не могут вернуться домой. Визы уже просрочены, деньги заканчиваются, приходится на всем экономить, чтобы дожить до вывозных рейсов. По словам мужчины, кроме него, на острове еще более ста туристов из Уральского федерального округа.

- Мы с пониманием относимся к сложившейся проблемной ситуации, - прокомментировали в правительстве Курганской области. - В целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции авиасообщение между Российской Федерацией и иностранными государствами временно ограничено. Вместе с тем на основании имеющихся сведений о нахождении российских граждан на территории иностранных государств проводится комплекс необходимых мероприятий по их возвращению в Российскую Федерацию. В настоящее время прорабатывается вопрос по формированию групп и организации вывоза российских граждан, постоянно проживающих в Курганской области и желающих вернуться на родину.

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