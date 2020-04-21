Решетников призвал не полагаться на "отскок" экономики после пандемии

Министр экономического развития Максим Решетников не ждет "отскока" экономики после пандемии, восстановление будет поэтапным.

"Выход не будет, что называется, "отскоком", - сказал Решетников в интервью программе "Право на справедливость" на Первом канале. - Все говорят - V-образная кривая, и все вернулось. К сожалению, нет, это будет поэтапно. И карантинные меры - очень многие эксперты сейчас говорят, что они должны сниматься поэтапно".

Расчеты на быстрое восстановление основываются на необычной природе наступившего кризиса - правительства сами ограничивают деловую активность ради сдерживания коронавирусной инфекции и в то же время вместе с центральными банками принимают беспрецедентные меры поддержки. МВФ в базовом варианте своего прогноза, который основывается на предположении, что коронавирусная инфекция сойдет на нет к середине года, ожидает, что экономика России по итогам 2020 года снизится на 5,5% и вырастет на 3,5% в 2021 году, достигнув докризисного уровня только в 2022-м.

Решетников также упомянул о подготовке новых пакетов мер по поддержке бизнеса. "По сути, мы остановили экономику, а расходы [бизнеса] не остановить", - отметил он. "Поэтому мы понимаем, что даже те отсрочки по налогам, которые мы дали, к ним придется вернуться. Поэтому мы готовим, и мы разрабатываем меры для выхода экономики из кризиса", - сказал Решетников.

Ранее президент России Владимир Путин поручил дать возможность компаниям, которые воспользуются отсрочкой по уплате налогов и страховых взносов, погасить задолженность постепенно - равными долями в течение года по истечении шести месяцев с даты предоставления отсрочки.

Правительство сегодня сообщило, что продолжает разрабатывать меры для поддержки экономики в условиях коронавируса. С 18 марта на это выделено дополнительно 1,8 трлн рублей, общая сумма помощи в рамках первых двух пакетов мер оценивается в 2,1 трлн рублей.