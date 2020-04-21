Рестораны и фитнес-центры предупреждают о массовых банкротствах

В малых и средних предприятиях, в основном в сфере услуг и торговли, занято около 18 миллионов человек, примерно половину из них затронул режим нерабочих дней, рассказала вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова. По ее словам, уже после первой недели карантина более половины опрошенных предпринимателей заявляли об отсутствии лишних денег, так как работа шла с оборотов. По прогнозам ТПП РФ, закрыться могут около 3 миллионов компаний.

Переход на альтернативные варианты работы - доставку еды из ресторанов, онлайн-тренировки, привлечение машин такси к перевозке заказов - не стал панацеей. "Доставка, на которую мы уповали в надежде покрыть расходы, ничего не дала. Не все блюда можно доставить до потребителя", - говорит президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Все деньги сегодня уходят на выплату заработной платы сотрудникам. "Если май также придется просидеть без дела, то с рынка уйдет более 30% ресторанов. Большинству просто не на что будет открываться заново. И занять будет не у кого", - подчеркнул Бухаров.

Для большинства пострадавших отраслей одной из самых острых является тема арендных платежей. Так, в России 13 тысяч объектов фитнес-индустрии, которые занимают площадь в 6 млн квадратных метров, при этом более половины помещений спортивных клубов находится в коммерческой аренде. "Ситуация в отрасли критическая", - сказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева. В фитнес-отрасли занято 768 тысяч человек, из них до 600 тысяч попали под угрозу сокращения. Банкротства, по оценке ассоциации, ждут до 70% компаний, обязательства отрасли в случае массовых банкротств составят 40 млрд рублей.

Одной из самых острых проблем являются арендные платежи. Так, более половины помещений спортклубов находятся в коммерческой аренде

Близка к критической отметке и ситуация в сфере автоперевозок. "Весь блок такси упал на 90%, по экономклассу падение чуть меньше, - сообщил генеральный директор Gett Russia Анатолий Сморгонский. - Сейчас нашей компании помогают жить услуги B2B: для тех, кто на удаленке, возим вещи с работы, обеспечиваем документооборот, возим в офис сотрудников компаний, которые решили, что работники не должны пользоваться общественным транспортом, но все-таки должны посещать офисы".

Сокращение выручки каршеринговых компаний к концу пандемии может достичь 70%. С 13 апреля все поездки на автомобилях каршеринга в столице временно запрещены. Продление этих мер до сентября стало смертельным решением практически для всех игроков рынка, уверен гендиректор сервиса YouDrive Борис Голиков. Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко уверен, что у каршеринга есть все шансы остаться на плаву. На выручку придут отсрочки по кредиту и лизингу. Другое дело сфера такси, где занято в разы больше людей.

Конфликт

Ретейлеры против запрета на скидки для покупателей

Несколько российских ассоциаций, представляющих производителей продуктов и напитков, предложили ввести мораторий на промоакции и продажу товаров со скидкой. Свою позицию они обосновали тем, что рост доли продаж по промоакциям снижает доход производителей. Речь идет о молочной продукции, безалкогольных напитках и минеральной воде, сахаре. В период пандемии затраты производителей растут, и акции играют против них.

Торговые сети выступили против. Запрет приведет к еще большему сокращению спроса на продукцию - от такого решения проиграют потребители, поставщики и ретейл, рассказал "РГ" пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко. "Регулирование и снижение доли таких продаж возможно, но рыночными способами, иначе последствия будут негативными для всех участников цепочки продаж", - подчеркнул Илья Власенко. Он напомнил, что компании, входящие в ассоциацию, 20 марта приняли решение временно не применять штрафные санкции за недопоставку товаров при наличии объективных причин. Кроме того, крупнейшие ретейлеры, например, X5 Retail Group и "Магнит", обнулили торговую наценку на ряд социально-значимых товаров.