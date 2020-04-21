Юбилей Победы мы будем встречать независимо от происходящего за окном. Праздник пройдет и в радиоэфире. Вот самые интересные проекты FM-станций, подготовленные ко Дню Победы.

Авторадио, 90.3 FM

Пой дома

Г. Лепс, Валерия, Uma2rman, А. Кортнев, "Сплин" и многие другие исполняют военные песни, находясь у себя дома. 1-9 мая.

Стихи о войне

Их будут читать звезды, артисты кино и театра. В проекте участвуют С. Безруков, М. Полицеймако, М. Аверин, С. Чонишвили и другие. 1-9 мая.

Детское радио, 96,8 FM

Развиваемся вместе

9 мая будет организован специальный эфир этого интерактивного канала. С 11.00 до 17.00 в эфире прозвучат истории ключевых событий войны с прямыми включениями из городов вещания Детского радио, юные слушатели в прямом эфире расскажут семейные истории, связанные с войной.

Радио Romantika, 98,8 FM

13 подвигов: Женщины и города-герои

Рассказы о подвигах женщин, родившихся в городах-героях и о самом городе герое. 4-10 мая.

Истории любви военных лет

О фронтовиках и тех, кто ждал их с фронта, - в письмах военных лет. 8-10 мая.

Русское радио, 105,7 FM

Девять песен Победы

Истории создания песен, ставших символами праздника ("Смуглянка", "Темная ночь", "Журавли", "Случайный вальс", "Синий платочек" и др.). 9 мая.

Письма с фронта

Спецпроект: живой учебник истории, основанный на фронтовой корреспонденции. Читают ведущие "Русского радио" и популярные актеры. 1-9 мая.

Дорожное радио, 96,0 FM

Дорожка фронтовая

На сайте станции уже запущен онлайн-поток, полностью состоящий из песен военных лет.

Бессмертный полк

Подготовленные в сотрудничестве с известным движением, с середины апреля в эфире звучат воспоминания ветеранов, рассказанные их родными.