Ритейлеры выступили против запрета на скидки для покупателей

Проведение промоакций является необходимостью на фоне снижения покупательной способности и падения числа посетителей в розничной торговле.

Запрет на промоакции в магазинах приведет к еще большему сокращению спроса на продукцию - от такого решения проиграют потребители, поставщики и ретейл, рассказал "РГ" пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

С инициативой ввести мораторий на промоакции и продажу товаров со скидкой выступили несколько российских ассоциаций, представляющих интересы ряда производителей. "Мы удивлены, что производители и поставщики предлагают обязательные меры, когда торговые сети уже ввели их месяц назад добровольно и без какого-либо государственного регулирования", - отметили в АКОРТ. Так, компании, входящие в АКОРТ, 20 марта приняли решение временно не применять штрафные санкции за недопоставку товаров - при наличии объективных причин. Кроме того, крупнейшие ретейлеры, например, X5 Retail Group и "Магнит", обнулили торговую наценку на ряд социально-значимых товаров.

"Рост доли продаж по промо снижает доходность и производителям, и ритейлерам, но запрет промоакций приведет к дальнейшему падению спроса, от чего проиграют и потребители, и поставщики, и ритейл. Регулирование и снижение доли таких продаж возможно, но рыночными способами, иначе последствия будут негативными для всех участников цепочки продаж", - подчеркнул Илья Власенко.

В свою очередь, президент e-Commerce Russia Национальной Ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов отметил, что скидки на товары для многих людей, которые находятся дома в изоляции и вынуждены экономить, являются важным элементом финансовой поддержки.