Психологи: робость в детстве влияет на уровень тревожности

Боязливые и застенчивые в раннем детстве люди вырастают более сдержанными и склонными к тревоге. К такому выводу пришли ученые, трижды протестировав более 150 человек в течение 25 лет.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Американские ученые под руководством Альвы Тан из Мэрилендского университета сначала провели лабораторные тесты на поведенческие нюансы у 165 детей в возрасте 14 месяцев, которых знакомили с новыми людьми или давали им новые игрушки, наблюдая за реакцией малышей.

В пятнадцатилетнем возрасте у этих же детей записали электроэнцефалограмму во время выполнения теста на концентрацию внимания и когнитивный контроль (позволяет человеку регулировать свое поведение согласно текущим задачам). Эти же люди заполнили анкету, достигнув 26 лет. В ней они ответили на вопросы о своей личности, социальных отношениях и уровне тревожности.

Выяснилось, что тот, кто был боязливым и застенчивым в раннем детстве, стал более тревожным, чем сверстники, во взрослой жизни. У них возрастал риск депрессии, им было труднее найти работу или партнера. Исследователи уточняют, что детская застенчивость не была связана с образованием или карьерой участников исследования.

Интересно, что события раннего возраста определяют характер и поведение взрослых не только у людей, но и у некоторых животных. Так, излишняя опека матери в первые недели жизни щенков сказывается на их когнитивных способностях и характере в дальнейшем. В частности, такие животные менее успешно проходят тест на собаку-поводыря.