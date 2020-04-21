Росатом подготовит дублеров для замены топ-менеджеров

Дублирующий состав для всех топ-менеджеров сформирует госкорпорации "Росатом" на случай развития ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил глава компании Алексей Лихачев, записав видеообращение к сотрудникам атомной отрасли.

"Руководители и их дублеры должны поддерживать постоянный контакт, но быть дистанцированными друг от друга. Это позволит нам сохранить боеспособной всю систему управления в случае заболевания кого-то из руководства", - говорится в ролике, опубликованном на сайте госкорпорации.

Лихачев сообщил, что в структуре Росатома коронавирус подозревают у 47 человек, а 31 сотрудник "с контроля снят".

"Новость плохая - растет количество заражений коронавирусом в атомных городах", - подчеркнул глава госкорпорации. В частности, в Сарове Нижегородской области диагноз поставлен 23 жителям, более 100 пребывают на карантине.

Кроме того, как тревожная охарактеризована ситуация в Заречном Пензенской области, Обнинске Калужской и Удомле Тверской, а также в Железногорске Красноярского края.