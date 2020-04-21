Новости

В Петербурге госпитализирован председатель комитета по здравоохранению 18:59
В Белгородском онкодиспансере выявили два очага коронавируса 18:58
В Ангкоре в слое с древними статуями Будды нашли велосипедный звонок 18:37
Ростуризм: Текущая ситуация дает уникальный шанс внутреннему туризму 18:32
В Петербурге подтвердили три новых смерти от COVID-19 18:32
В Хакасии скончался первый пациент с коронавирусом 18:31
Минобороны: Распространители фейка о COVID в Военном университете будут наказаны 18:31
В Ялте задержали продавца пропусков на свободное перемещение по Крыму 18:25
Умер актер из "Санта-Барбары" и "Зеленых просторов" Том Лестер 18:23
Из Краснодара в Сочи после ремонта тоннеля снова пустят поезда 18:22
Мурашко предложил проактивно лечить пациентов с хроническими заболеваниями 18:17
Минпросвещения: Девятиклассники будут сдавать ОГЭ в своих школах 18:12
Жителей Берлина обяжут носить маски с 27 апреля 18:07
В Китае найдена "жуткая гробница" династии Шан 18:05
Седан Audi A3 нового поколения представлен официально 18:00
Умер настоятель Елоховского собора в Москве 17:59
УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть национальные чемпионаты 17:57
Омичка, спускавшаяся с ребенком по простыням, объяснила свой поступок 17:57
Президент Руанды предсказал Африке нескорое восстановление от коронавируса 17:55
Несколько сотрудников администрации Ленобласти заразились COVID-19 17:51
В Сочи приземлился самолет из Бангкока с 202 россиянами 17:39
Летчики Балтфлота провели воздушный бой над Калининградской областью 17:35
Рецепты от "коронавируса" нашли в 5000-летних аюрведических текстах 17:28
Видео: Милош Бикович поблагодарил Россию за помощь Сербии 17:27
Биологи определили наиболее восприимчивых к коронавирусу животных 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
21.04.2020 18:10
Рубрика: Экономика

Здоровая дистанция

Роспотребнадзор опубликовал правила работы предприятий
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8141)
Роспотребнадзор рекомендовал по максимуму перевести сотрудников "на удаленку", а тем, кто вынужден ходить на работу, измерять температуру каждые четыре часа. Последних также нужно обеспечить масками, а возить на работу и домой на корпоративном транспорте (по крайней мере тех, у кого нет автомобилей). Также работодатели должны издать внутренние распорядительные акты, а не соблюдающих правила сотрудников привлекать к дисциплинарной ответственности.

Рекомендации актуальны для всех регионов, уточнило ведомство. В первую очередь от работы должны быть временно отстранены или переведены "на удаленку" граждане старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, сниженным иммунитетом и беременные женщины. Также необходимо на входе поставить антисептики, каждые 2-4 часа проводить дезинфекцию дверных ручек, выключателей и перил, каждые три часа выдавать сотрудникам новые маски, раз в два часа проветривать рабочие помещения. Причем в помещениях до 50 кв. м одновременно не должны находиться больше пяти человек, а максимальное количество работников на площадях свыше 200 кв. м не должно превышать 50 человек.

Работодателям необходимо провести для подчиненных ликбез о симптомах и профилактике коронавируса, предупредить об ответственности за распространение ложной информации о COVID-19, не пускать на работу, если есть признаки заболевания.

Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Экономика Работа Занятость Экономика Работа Охрана труда Правительство Роспотребнадзор Рынок труда Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле назвали "свистопляской" обвал цен на нефтяные фьючерсы в США
Греф спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом
Средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
Курс евро превысил 83 рубля
Правительство предложило ввести электронную однократную визу
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Каковы шансы получить страховку при смерти из-за коронавируса