Роспотребнадзор рекомендовал по максимуму перевести сотрудников "на удаленку", а тем, кто вынужден ходить на работу, измерять температуру каждые четыре часа. Последних также нужно обеспечить масками, а возить на работу и домой на корпоративном транспорте (по крайней мере тех, у кого нет автомобилей). Также работодатели должны издать внутренние распорядительные акты, а не соблюдающих правила сотрудников привлекать к дисциплинарной ответственности.

Рекомендации актуальны для всех регионов, уточнило ведомство. В первую очередь от работы должны быть временно отстранены или переведены "на удаленку" граждане старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, сниженным иммунитетом и беременные женщины. Также необходимо на входе поставить антисептики, каждые 2-4 часа проводить дезинфекцию дверных ручек, выключателей и перил, каждые три часа выдавать сотрудникам новые маски, раз в два часа проветривать рабочие помещения. Причем в помещениях до 50 кв. м одновременно не должны находиться больше пяти человек, а максимальное количество работников на площадях свыше 200 кв. м не должно превышать 50 человек.

Работодателям необходимо провести для подчиненных ликбез о симптомах и профилактике коронавируса, предупредить об ответственности за распространение ложной информации о COVID-19, не пускать на работу, если есть признаки заболевания.