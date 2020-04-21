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21.04.2020 18:11
Рубрика: Власть

Роспотребнадзор: РФ помогает странам СНГ противостоять эпидемии коронавируса

Текст: Евгений Гайва
Странам Содружества Независимых Государств (СНГ) удается противостоять стремительному распространению эпидемии коронавирусной инфекции, в том числе благодаря России, сообщили в Роспотребнадзоре 21 апреля по итогам внеочередного заседания Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств-участников СНГ, прошедшего в режиме видеоконференции.
НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ
НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ

В совещании приняли участие представители профильных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполкома СНГ и Европейского регионального бюро ВОЗ. Стороны обсуждали текущую ситуацию с распространением нового коронавируса.

Фото: Денис Гришкин/РИА Новости
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Эпидемиологическая ситуация на пространстве СНГ в целом остается сложной, но стабильной благодаря принимаемым профилактическим мерам. Противостоять эпидемии помогают российские программы содействия, которые Роспотребнадзор успешно реализует в регионе в течение последних лет. "Программы направлены на укрепление национального потенциала государств-участников СНГ в сфере противодействия инфекционным болезням и создание единой системы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера", - уточнили в ведомстве.

Представители стран СНГ высказали благодарность России за предоставление высокоэффективных тест-систем, разработанных ФБУН "ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, отметили в российском ведомстве. Всего в страны СНГ передано тест-систем для проведения около 200 тысяч исследований.

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