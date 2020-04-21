Роспотребнадзор: РФ помогает странам СНГ противостоять эпидемии коронавируса

Странам Содружества Независимых Государств (СНГ) удается противостоять стремительному распространению эпидемии коронавирусной инфекции, в том числе благодаря России, сообщили в Роспотребнадзоре 21 апреля по итогам внеочередного заседания Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств-участников СНГ, прошедшего в режиме видеоконференции.

В совещании приняли участие представители профильных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполкома СНГ и Европейского регионального бюро ВОЗ. Стороны обсуждали текущую ситуацию с распространением нового коронавируса.

Эпидемиологическая ситуация на пространстве СНГ в целом остается сложной, но стабильной благодаря принимаемым профилактическим мерам. Противостоять эпидемии помогают российские программы содействия, которые Роспотребнадзор успешно реализует в регионе в течение последних лет. "Программы направлены на укрепление национального потенциала государств-участников СНГ в сфере противодействия инфекционным болезням и создание единой системы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера", - уточнили в ведомстве.

Представители стран СНГ высказали благодарность России за предоставление высокоэффективных тест-систем, разработанных ФБУН "ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, отметили в российском ведомстве. Всего в страны СНГ передано тест-систем для проведения около 200 тысяч исследований.