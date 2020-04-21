Российские банки оказались готовы к эпидемии лучше зарубежных

Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, оказались готовы к пандемии коронавируса гораздо лучше международных коллег. Те из них, кто сможет продавать свои продукты полностью онлайн, а также оперативно адаптироваться под текущую ситуацию, выиграют долю рынка в условиях кризиса. Об этом говорится в новом отчете консалтинговой компании BCG "Глобальный риск 2020: банкам пора инициировать подрывные изменения".

"С точки зрения цифровизации российские банки подошли к кризису, вызванному COVID-19 в гораздо лучшей форме, чем их многие международные коллеги - говорит Сергей Ишков, управляющий директор и партнер BCG. - За последние десять лет в долларовом выражении возврат на активы вырос в 3,3 раза, а прибыль банковского сектора - в 4,5 раза, несмотря на медленные темпы роста экономики". Как считают в компании, в основе успеха лежала быстрая цифровизация бизнес-процессов, позволившая всего за несколько лет перевести большинство повседневных операций в удаленные каналы.

Однако чтобы сохранить прибыльность и выстоять в кризис, банкам придется в кратчайшие сроки провести изменения, на которые в хорошие времена не хватало времени и внимания менеджмента, подчеркивают в BCG. В частности, речь идет о сокращении бюрократических процедур и более продвинутой аналитике бизнес-процессов (от оценки риска заемщика до удержания клиентов и кросс-продаж). Банки, которые смогут продавать свои продукты полностью онлайн, а также оперативно адаптируются под текущую ситуацию, выиграют долю рынка в условиях кризиса, полагает Ишков.