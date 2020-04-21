Новости

В Петербурге госпитализирован председатель комитета по здравоохранению 18:59
В Белгородском онкодиспансере выявили два очага коронавируса 18:58
В Ангкоре в слое с древними статуями Будды нашли велосипедный звонок 18:37
Ростуризм: Текущая ситуация дает уникальный шанс внутреннему туризму 18:32
В Петербурге подтвердили три новых смерти от COVID-19 18:32
В Хакасии скончался первый пациент с коронавирусом 18:31
Минобороны: Распространители фейка о COVID в Военном университете будут наказаны 18:31
В Ялте задержали продавца пропусков на свободное перемещение по Крыму 18:25
Умер актер из "Санта-Барбары" и "Зеленых просторов" Том Лестер 18:23
Из Краснодара в Сочи после ремонта тоннеля снова пустят поезда 18:22
Мурашко предложил проактивно лечить пациентов с хроническими заболеваниями 18:17
Минпросвещения: Девятиклассники будут сдавать ОГЭ в своих школах 18:12
Жителей Берлина обяжут носить маски с 27 апреля 18:07
В Китае найдена "жуткая гробница" династии Шан 18:05
Седан Audi A3 нового поколения представлен официально 18:00
Умер настоятель Елоховского собора в Москве 17:59
УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть национальные чемпионаты 17:57
Омичка, спускавшаяся с ребенком по простыням, объяснила свой поступок 17:57
Президент Руанды предсказал Африке нескорое восстановление от коронавируса 17:55
Несколько сотрудников администрации Ленобласти заразились COVID-19 17:51
В Сочи приземлился самолет из Бангкока с 202 россиянами 17:39
Летчики Балтфлота провели воздушный бой над Калининградской областью 17:35
Рецепты от "коронавируса" нашли в 5000-летних аюрведических текстах 17:28
Видео: Милош Бикович поблагодарил Россию за помощь Сербии 17:27
Биологи определили наиболее восприимчивых к коронавирусу животных 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
21.04.2020 18:32
Рубрика: Экономика

Ростуризм: Текущая ситуация дает уникальный шанс внутреннему туризму

Текст: Евгений Гайва

В Ростуризме считают сложившуюся ситуацию с введением ограничений из-за пандемии коронавируса уникальным шансом для развития внутреннего туризма. При этом отрасли нужна поддержка.

Фото: EPA-EFE/ENNIO LEANZA
Ростуризм предложил новый пакет мер для поддержки туротрасли

"Я верю, что текущая ситуация может стать уникальным шансом для внутреннего туризма, а сам туризм - локомотивом выхода из кризиса для большинства регионов страны", - заявила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что ведомство в постоянном контакте с главами регионов и экспертным сообществом работает над планом по посткризисному восстановлению отрасли. Но меры поддержки отрасли также нужны сегодня. "Объекты размещения - отели, пансионаты, дома отдыха, курорты, санатории, круизные суда и т.д. - являются инфраструктурным ядром туризма, поэтому именно на них нужно сосредоточиться", - подчеркнула Догузова.

Ранее стало известно, что Ростуризм направил письмо на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в котором, в частности, предложил на шесть месяцев отменить начисление социальных выплат на фонд оплаты труда для предприятий туриндустрии, установить отсрочки по уплате НДС, предоставить льготные кредиты и другие меры.

Путин обсудит поддержку внутреннего туризма после пандемии

Вопросы поддержки туристской отрасли обсуждались 21 апреля на совещании президента Владимира Путина с губернатором Приморья Олегом Кожемяко в режиме видеосвязи. Руководитель региона попросил президента дополнительно поддержать туристическое направление, так как отрасль в крае в последнее время активно развивается, турпоток растет. Он пояснил, что сейчас возможностей отдыхать за рубежом нет, потому важно создать условия для развития внутреннего туризма.

Глава государства согласился с идеей обсудить дополнительные меры поддержки отрасли. Поддержка была предусмотрена, этот вопрос будет обсуждаться, отметил президент.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле назвали "свистопляской" обвал цен на нефтяные фьючерсы в США
Греф спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом
Средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
Курс евро превысил 83 рубля
Правительство предложило ввести электронную однократную визу
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Каковы шансы получить страховку при смерти из-за коронавируса