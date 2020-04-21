Ростуризм: Текущая ситуация дает уникальный шанс внутреннему туризму

В Ростуризме считают сложившуюся ситуацию с введением ограничений из-за пандемии коронавируса уникальным шансом для развития внутреннего туризма. При этом отрасли нужна поддержка.

"Я верю, что текущая ситуация может стать уникальным шансом для внутреннего туризма, а сам туризм - локомотивом выхода из кризиса для большинства регионов страны", - заявила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что ведомство в постоянном контакте с главами регионов и экспертным сообществом работает над планом по посткризисному восстановлению отрасли. Но меры поддержки отрасли также нужны сегодня. "Объекты размещения - отели, пансионаты, дома отдыха, курорты, санатории, круизные суда и т.д. - являются инфраструктурным ядром туризма, поэтому именно на них нужно сосредоточиться", - подчеркнула Догузова.

Ранее стало известно, что Ростуризм направил письмо на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в котором, в частности, предложил на шесть месяцев отменить начисление социальных выплат на фонд оплаты труда для предприятий туриндустрии, установить отсрочки по уплате НДС, предоставить льготные кредиты и другие меры.

Вопросы поддержки туристской отрасли обсуждались 21 апреля на совещании президента Владимира Путина с губернатором Приморья Олегом Кожемяко в режиме видеосвязи. Руководитель региона попросил президента дополнительно поддержать туристическое направление, так как отрасль в крае в последнее время активно развивается, турпоток растет. Он пояснил, что сейчас возможностей отдыхать за рубежом нет, потому важно создать условия для развития внутреннего туризма.

Глава государства согласился с идеей обсудить дополнительные меры поддержки отрасли. Поддержка была предусмотрена, этот вопрос будет обсуждаться, отметил президент.