Русист из Казахстана: Выкладываю в "сторис" историю своего деда-ветерана

"Школьникам, как и солдатам, бесполезно говорить красивые слова о войне, их, как и бойцов, надо мотивировать", - пишет в своем эссе "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка" для Международного конкурса "РГ" русист из Алма-Аты Айгуль Амитова.

"Наши дети обязаны знать, что во время Второй мировой войны 15 союзных республик плечом к плечу воевали на передовой. Советский солдат защищал священные границы своей Родины и был освободителем стран Европы от порабощения", - считает Айгуль. Но в реальности, по ее словам, казахстанские подростки не интересуются темой войны, хотя в ней приняло участие более пятой части населения Казахстана. И знания школьников об этих кровопролитных годах оставляют желать лучшего. Тем не менее, у учителя есть подход к тем, кому война и память о ней почти безразличны.

Недавно педагог опубликовала в VK историю своего деда - ветерана, который участвовал в освобождении от нацистов Польши и Чехословакии. Использование соцсетей, считает учитель, особенно важно, потому что тинейджеры большую часть своего времени проводят именно там. "Выкладываю фото и видео наших поездок в Москву и Санкт-Петербург в "сторис" Инстаграма, дублируя их в статус WhatsApp, количество просмотров и реакций зашкаливает!" - пишет русист.

В своем эссе Айгуль задается вопросом, как донести до детей, что сохранять память о Великой отечественной войне, наш общий долг? Что не так с нашим поколением Z? Ведь пустые, "стерильные" вопросы их не мотивируют, сложные, не связанные с их опытом, отбивают у подростков желание учиться...

Изучая с учениками повесть Александра Бека "Волоколамское шоссе", Айгуль открыла для себя простую истину: школьникам, как и солдатам, бесполезно говорить красивые слова, их, как и бойцов надо мотивировать.

"Удалось же главному герою затронуть струны души и донести до каждого солдата, что такое Родина и почему её надо защищать, - размышляет Айгуль. - И я поняла, почему целый месяц у меня не получалось наладить дисциплину и заинтересовать предметом каждого ребёнка. Я была в позиции Дордия, который лишь говорил красивые слова: "Родина требует. Вы обязаны защищать священные границы нашей общей Родины. Умрём, но не сдадимся... Но бойцы сидели понурив голову..." Им нужны были объяснения и действия, акцент на семью и близких. Как только я стала вести себя, как герой Момышулы ("Что такое Родина? У тебя есть семья, дети, дом? Ты жить хочешь? И тогда у бойцов загорелись глаза, они воспряли духом…"), и задала группам дифференцированные задания, мои подопечные оживились, стали предлагать свои идеи".

Айгуль Амитова говорит со своими учениками на современном им языке. И в заданиях задействует привычный школьникам XXI века инструмент. Они провели исследовательскую работу на тему "Война в моей семье", используя сайты "Подвиг народа" и "Память народа". Готовят презентацию в программе "h5p.org" о ветеране войны или о тружениках тыла. Пишут письмо Солдату Победы.

В ходе школьных изысканий обнаружилось, что в Алма-Ате живут внучки легендарного генерала Панфилова - Алуа и Айгуль Байкадамовы. Алуа заведует музеем боевой Славы, где бережно хранятся семейные реликвии...