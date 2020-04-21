РЖД доставят в Россию из Китая 20 млн масок

Партия трехслойных масок и других медицинских изделий из Китая будет доставлена в Россию в ближайшее время. Маски направят в различные регионы, сообщили в компании "Российские железные дороги" (РЖД).

"Первый ускоренный контейнерный поезд, перевозящий в том числе 14 сорокафутовых контейнеров с 85 тоннами трехслойных масок (20 млн шт.), вышел из Шанхая 19 апреля", - отметили в РЖД.

Поезд следует через Забайкальск на станцию Ворсино в Калужской области, а контейнеры с масками будут отцеплены по пути в Екатеринбурге. Там груз пройдет таможню, маски направят в медицинские учреждения уральского и соседних регионов.

Маски доставляются в рамках работы по закупкам в КНР наиболее востребованной номенклатуры средств индивидуальной защиты, уточнили в РЖД.

По договоренности с Минпромторгом России также прорабатывается вопрос доставки защитных костюмов для врачей и специальных тканей для пошива масок и костюмов. Отправки будут организованы из различных городов Китая, где расположены предприятия, до городов России, нуждающихся в таких товарах. Как планируется, медицинские товары поступят в Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск и Красноярск.