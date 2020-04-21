РЖД отменили летние поезда и открыли стационары для лечения коронавируса

ОАО "РЖД" из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки приняло решение об отмене 76 летних и 53 майских дополнительных и сезонных поездов. Но в случае улучшения ситуации компания готова оперативно восстановить все маршруты.

Как пояснили в компании, дополнительные поезда традиционно вводятся в периоды праздников и отпусков, когда увеличивается спрос на перевозки. Но в этом году необходимость в них отпала, так как пассажирам стало труднее планировать поездки.

По сравнению с прошлым годом продажи билетов на май и июнь упали на 60%, а их возврат растет. Только на майские поезда возвращено в 7 раз билетов больше, чем годом ранее. Сокращается и пассажиропоток. С 21 марта по сравнению с прошлым годом он снизился на 80%.

Те, кто купил билеты на отмененные поезда, могут переоформить их на другой срок или получить деньги обратно. Технология дистанционной отмены поездки уже работает. Кроме того, организована рассылка уведомлений об изменениях в графике движения поездов. Для их получения следует оставить номер своего телефона в кассе, в том числе "дочки" РЖД компании АО "ФПК", на сайте или в мобильном приложении.

Те, кто купил билеты на отмененные поезда, могут переоформить их на другой срок или получить деньги обратно

Несмотря на изменения, железнодорожники обещают обеспечить транспортную доступность: оптимизация коснулась направлений, где имеются маршруты-дублеры. Пассажиры смогут добраться до места назначения, хотя для некоторых привычное время поездки может измениться.

- До принятия ограничительных мер у нас существенно рос пассажиропоток, - пояснил замгендиректора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов. - Все направления, как правило, были дублированы несколько раз, то есть было по 3-4 маршрута на одном и том же направлении.

По его словам, движение поездов было сохранено таким образом, чтобы обеспечивалась и транспортная доступность, и социальная дистанция, которая из-за угрозы распространения коронавируса должна выдерживаться между пассажирами.

Согласно новой схеме рассадки, в купе теперь размещается не более двух пассажиров, в плацкартных вагонах - не более трех в одном отсеке. Но эти правила не действуют, если пассажиры едут семьей либо в одном заказе единовременно оформляются места для четырех и более человек.

В пресс-службе РЖД добавили, что при улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки вопрос о восстановлении маршрутной сети и назначении дополнительных поездов будет решен оперативно.

Кроме того, железнодорожники усилили борьбу с COVID-19. Так, в Москве организовано три коронавирусных стационара сети "РЖД-Медицина". Один из них создан на базе больницы имени Семашко на улице Ставропольской. На днях его открыли мэр столицы Сергей Собянин и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

- Вступает в ряды борцов с коронавирусом большой отряд медработников РЖД, - отметил Сергей Собянин. - Мы с вами привыкли открывать объекты, а сегодня перепрофилируем действующие объекты. Это важное решение.

В этой клинике были переоборудованы 550 коек, включая 40 реанимационных. Ранее стационары на 240 и 400 коек были открыты на улице Шоссейной и Волоколамском шоссе. Они оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких.

- Медперсонал обеспечен всеми необходимыми средствами защиты, - констатировал Олег Белозеров. - Врачи прошли спецподготовку и дополнительное обучение.

Он отметил, что в случае необходимости компания готова перепрофилировать еще несколько своих медучреждений, в том числе в регионах, чтобы "разгрузить" госклиники. Сейчас в столице с коронавирусом борются около 3000 железнодорожных медиков.