Саудовская Аравия готова на дополнительное сокращение добычи нефти

Саудовская Аравия готова пойти на дополнительное сокращение добычи нефти совместно с другими участниками ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Saudi Press Agency (SPA).

"Королевство подтверждает стремление к достижению стабильности на рынке нефти и готовность принять любые дополнительные меры в партнерстве со странами ОПЕК+ и другими производителями", - говорится в сообщении агентства, цитирует ТАСС.

В нем также указывается, что Саудовская Аравия готова пойти на дополнительное сокращение добычи нефти совместно с Россией, сроком на следующие 2 года действия сделки.