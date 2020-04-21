Новости

Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские 20:45
ВОЗ: Коронавирус нанесет удар по Африке 20:43
В Саранске общественный транспорт будет ходить только утром и вечером 20:32
В Самаре больницу закрыли как очаг распространения COVID-19 20:17
В Орловской области умер второй пациент с коронавирусом 20:12
Мурашко призвал организовать защиту пациентов и медперсонала 19:54
В Италии выписали рекордное количество больных коронавирусом 19:50
Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков 19:28
В Казани возбудили уголовное дело против ректора КНИТУ 19:25
Саудовская Аравия готова на дополнительное сокращение добычи нефти 19:25
Голкипер Демченко подписал контракт с "Монреалем" 19:21
Свидетель по делу обвиняемого в шпионаже Уилана рассказал о его интересах 19:20
Евро рос выше 84 рублей 19:20
Освобожденные из пиратского плена жители Дона вернулись домой 19:19
В Петербурге госпитализирован председатель комитета по здравоохранению 18:59
В Белгородском онкодиспансере выявили два очага коронавируса 18:58
В Ангкоре в слое с древними статуями Будды нашли велосипедный звонок 18:37
Ростуризм: Текущая ситуация дает уникальный шанс внутреннему туризму 18:32
В Петербурге подтвердили три новых смерти от COVID-19 18:32
В Хакасии скончался первый пациент с коронавирусом 18:31
Минобороны: Распространители фейка о COVID в Военном университете будут наказаны 18:31
В Ялте задержали продавца пропусков на свободное перемещение по Крыму 18:25
Умер актер из "Санта-Барбары" и "Зеленых просторов" Том Лестер 18:23
Из Краснодара в Сочи после ремонта тоннеля снова пустят поезда 18:22
Мурашко предложил проактивно лечить пациентов с хроническими заболеваниями 18:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
21.04.2020 19:25
Рубрика: Экономика

Саудовская Аравия готова на дополнительное сокращение добычи нефти

Текст: Сергей Тихонов

Саудовская Аравия готова пойти на дополнительное сокращение добычи нефти совместно с другими участниками ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Saudi Press Agency (SPA).

Фото: REUTERS
Чем грозит технический обвал котировок на нефть WTI

"Королевство подтверждает стремление к достижению стабильности на рынке нефти и готовность принять любые дополнительные меры в партнерстве со странами ОПЕК+ и другими производителями", - говорится в сообщении агентства, цитирует ТАСС.

В нем также указывается, что Саудовская Аравия готова пойти на дополнительное сокращение добычи нефти совместно с Россией, сроком на следующие 2 года действия сделки.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Сокращение добычи нефти

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле назвали "свистопляской" обвал цен на нефтяные фьючерсы в США
Евро рос выше 84 рублей
Греф спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом
Средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
Правительство предложило ввести электронную однократную визу
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Каковы шансы получить страховку при смерти из-за коронавируса