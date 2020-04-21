Сенаторы США призвали поддержать мировые продовольственные программы

Сенаторы США выступили в поддержку мировых продовольственных программ на фоне пандемии. Соответствующее письмо группа из четырех представителей от Демократической и Республиканской партий направила госсекретарю США Майклу Помпео и министру сельского хозяйства страны Сонни Пердью, пишет газета The Hill.

"Хотя Соединенным Штатам следует работать над поставками продуктов питания внутри страны, не стоит забывать и о помощи странам с низким уровнем дохода", - публикует разъяснения ТАСС.

Сенаторы отметили, что сейчас надо приложить усилия, чтобы не допустить ограничений экспорта и рыночных спекуляций. США могут организовать поставки пшеницы, сои, кукурузы и риса в бедные страны. О том, что они окажутся в зоне риска первыми, еще в марте предупредила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. В мире число зараженных людей превысило уже два миллиона человек.