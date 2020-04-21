Швыдкой: Культура будет "самой ущемленной частью" после пандемии

После завершения пандемии коронавируса культура будет последней отраслью, которую начнут восстанавливать. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Я думаю, что театры откроются последними. В музеях можно соблюсти некую дистанцию, какое-то количество людей, которое можно пропускать, говорить: ближе чем на полтора метра не подходите друг к другу. В театре это невозможно. Невозможно в зале на полторы тысячи мест сажать только 400 через три места. Это нереально" - сказал Швыдкой в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он также отметил, что большинство напрасно считают культуру "не предметом первой необходимости".

"На самом деле это не так, потому что если бы не огромный контент - телевизионный, кинематографический, театральный, музыкальный, если б артисты не устраивали огромные представления на разного рода платформах, если бы не были написаны книги, то люди провели бы это время в уединении в значительно более остром стрессе. Культура оказала огромное стабилизирующее влияние на все страны и народы мира", - отметил Швыдкой.