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21.04.2020 17:15
Рубрика: Власть

Швыдкой: Культура будет "самой ущемленной частью" после пандемии

Текст: Наталья Лебедева
После завершения пандемии коронавируса культура будет последней отраслью, которую начнут восстанавливать. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

"Я думаю, что театры откроются последними. В музеях можно соблюсти некую дистанцию, какое-то количество людей, которое можно пропускать, говорить: ближе чем на полтора метра не подходите друг к другу. В театре это невозможно. Невозможно в зале на полторы тысячи мест сажать только 400 через три места. Это нереально" - сказал Швыдкой в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Он также отметил, что большинство напрасно считают культуру "не предметом первой необходимости".

"На самом деле это не так, потому что если бы не огромный контент - телевизионный, кинематографический, театральный, музыкальный, если б артисты не устраивали огромные представления на разного рода платформах, если бы не были написаны книги, то люди провели бы это время в уединении в значительно более остром стрессе. Культура оказала огромное стабилизирующее влияние на все страны и народы мира", - отметил Швыдкой.

Власть Позиция Культура Театр Культура Арт Музеи и памятники

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