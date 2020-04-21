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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Си Цзиньпин приехал с инспекцией в провинцию Шэньси

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин 20 апреля начал инспекционную поездку в провинцию Шэньси на северо-западе Китая. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

Пять лет назад во время инспекции в этой же провинции китайский лидер провел совещание, посвященное мерам ликвидации бедности. Тогда он подчеркнул: "Мы полностью завершим строительство общества среднего достатка. Это первая из "Целей двух столетий" - к столетию образования Компартии Китая в 2021 году. Но для прихода к обществу среднего достатка нужно, чтобы жители районов старых революционных баз страны избавились от бедности".

Во время нынешней инспекции Си Цзиньпин в первую очередь посетил государственный заповедник Нюбэйлян, расположенный в уезде Чжашуй городского округа Шанло, чтобы изучить меры по охране экологии гор Циньлин. В феврале этого года Чжашуй и другие 28 уездов провинции Шэньси были исключены из числа бедных уездов страны. Во время предыдущих поездок по разным провинциям и городам страны Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал важность охраны окружающей среды. Посещая горную местность Циньлин во время нынешней инспекции, генеральный секретарь ЦК КПК подчеркнул необходимость формирования экологичной цивилизации, которая, по его словам, является одним из важных государственных планов устойчивого социально-экономического развития Китая.

Далее Си Цзиньпин побывал в деревне Цзиньми, административно подчиняющейся городу Сяолин. Там он на месте ознакомился с усилиями по ликвидации бедности. Выбравшись из нищеты, местные жители решили рационально использовать природные ресурсы для повышения своих доходов. Люди начали выращивать съедобные древесные грибы и лекарственные растения, также были предприняты усилия по развитию сельского туризма. В прошлом году среднедушевой располагаемый доход в деревне приблизился к 10 тысячам юаней.

Во время беседы с сельчанами, которые продают свою продукцию с помощью лайв-стриминга в сети, Си Цзиньпин призвал их использовать возможности интернета и другие новые форматы для бизнеса и содействия возрождению деревни. Руководитель страны отметил, что победа над бедностью - это не конечная цель развития, а начало пути к новой жизни и новым целям. По его словам, начался обратный отсчет времени до реализации государственной программы интенсивной ликвидации бедности.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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