Сигнал 5G покроет весь северный склон Эвереста к концу апреля

Китайская телекоммуникационная компания, крупнейший оператор сотовой связи в мире заявила, что установила три станции для передачи сигнала 5G в районе базового лагеря на склоне Эвереста (Джомолунгмы) на высоте более 5300 метров. Речь идет о северном лагере, расположенном в Тибетском автономном районе КНР.

К 25 апреля компания намерена возвести еще две станции 5G на высоте более 6500 метров. Таким образом, к концу месяца сигнал 5G должен покрыть весь северный склон самой высокой горы в мире, от подножия до вершины.

Технологии 5G обеспечивают более высокую пропускную способность по сравнению со стандартом 4G, делают связь доступнее и быстрее.