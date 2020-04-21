Следственный комитет ищет пиратов в Африке

Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по очень редкой статье "пиратство и похищение людей". Фигурантов в деле пока нет - оно возбуждено только по факту того, что людей захватили пираты с морского судна "Ambika". Судно стояло в дельте реки Федеративной Республики Нигерия. И случилось это это еще зимой.

По версии Следственного комитета, 2 января 2020 года неизвестные, вооруженные огнестрельным оружием, совершили нападение на членов экипажа морского судна "Ambika", находящегося в дельте реки Нигер. Судно планировали угнать.

В СК подчеркнули, судно было преднамеренно посажено на мель вторым помощником капитана, пираты похитили трех членов экипажа, двое из которых были жителями Ростовской области. Наши моряки смогли сбежать от пиратов и добраться до расположения вооруженных сил Нигерии.

В ведомстве говорят, что "устанавливают круг лиц, причастных к совершенному преступлению".