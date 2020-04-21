Союз театральных деятелей запустил спектакль по телефону

Союз театральных деятелей России и проект "Разговоры" (фонд "Альма Матер") представили в понедельник новый необычный спектакль по телефону "Алло", который удивит даже самых заядлых театралов. Авторами проекта стали драматург Элина Петрова, режиссер Борис Павлович и продюсер Дмитрий Мозговой.

"АЛЛО" - это разговор по телефону зрителя с актером. Точнее, их совместное творчество, ведь у зрителя (а точнее - слушателя) тоже есть свои реплики.

Любой желающий, не покидая своего дома, может оказаться в театральном зрительном зале и испытать то, что не позволит ощутить ни одна онлайн-трансляция спектакля. Ведь театральное действо будет проходить только для вас, и только вы и актер сыграете постановку, читая реплики по ролям. Как и в настоящем спектакле, здесь возможны любые импровизации, и чем все закончится, никто не узнает до самого конца.

По словам Бориса Павловича, спектакль "Алло" - это не просто диалог актера со зрителем, а совместное исполнение. "В долгом разговоре с незнакомцем по телефону есть что-то старинное. "Ну что вы там молчите и дышите", как говорили в одном фильме. Может быть, это похоже на сцену из какого-то старого фильма - в старых фильмах много говорили по телефону", - объясняет он.

Правила игры очень просты: как только вы услышите, что актер говорит "алло", значит, ваша очередь прочесть следующую реплику. Можете читать то, что написано, а можете импровизировать. В любом случае, актер подхватит и продолжит предложенное вами развитие сюжета. Помните, что любой спектакль - это прежде всего игра. Так что не отказывайте себе в удовольствии поиграть. И еще один совет от создателей - не читайте реплики заранее (даже если очень захочется), иначе будет не так интересно.

Чтобы стать зрителем-участником этого уникального интерактивного спектакля, нужно зайти на сайт alloteatr.ru, заполнить анкету, получить инструкции и ждать звонка. Все сборы от продажи билетов будут направлены на поддержку инклюзивного театрального проекта фонда Alma Mater.