Сообщения о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына вызвали скептическую реакцию

Южнокорейские и американские СМИ, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что у лидера КНДР Ким Чен Ына, как минимум, серьезные проблемы со здоровьем. Официальный Сеул опроверг эти сообщения, указав на расхождения с имеющейся у разведкой Южной Кореи информацией. Некоторые эксперты предположили, что северокорейский лидер, возможно, заболел коронавирусом.

Первым изданием, которое в своем сообщении "уложило на больничную койку" лидера Страны чучхе, был южнокорейский новостной портал Daily NK, который специализируется на информации по КНДР и в котором работает значительное количество перебежчиков из Северной Кореи. Цитируя полученную от неназванных источников в КНДР информацию, издания заявило, что 12 апреля Ким Чен Ын перенес серьезную операцию на сердце и сейчас находится под наблюдением врачей. Daily NK предоставило и некоторые детали, сказав, что операция была проведена в государственной клинике Хянсан, которая расположена в районе горы Мёхянсан в провинции Северная Пхёнан. Больница специализируется на обслуживании членов семьи Кима. Сам лидер КНДР сейчас находится на одной из своих дач в том же районе, где проходит реабилитацию.

Утверждалось, что для проведения операции для Ким Чен Ына из Пхеньяна были вызваны лучшие хирурги из больницы им. Ким Ман Ю, клиники Красного Креста КНДР и больницы Пхеньянского мединститута. После операции, когда стало ясно, что лидер перенес ее нормально и его состояние стабильное, часть врачей 19 апреля вернулась в столицу, тогда как другие продолжают оставаться рядом с ним, постоянно следя за состоянием пациента.

По поводу причин ухудшения здоровья Кима было заявлено, что это произошло из-за его "проблем с весом, чрезмерного курения и напряженной работы".

Далее масла в огонь подлили американские СМИ. Телеканал CNN, ссылаясь на источники в правительстве США, сообщил, что у спецслужб Соединенных Штатов есть информация о том, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и его состояние критическое.

Эти сообщения спровоцировали оживление среди СМИ и экспертов, кто занимается северокорейской проблематикой. Следует признать, что Ким дал определенные поводы, чтобы что-то заподозрить. В частности, в ходе торжественных мероприятий, которые проводились 15 апреля в КНДР в связи с днем рождения его деда - основателя Северной Кореи Ким Ир Сена, Ким Чен Ын впервые за время своего правления не принял участия в церемонии возложения цветов в Кымсусанском дворце. Последний раз же Ким появлялся на публике 11 апреля, когда принял участие в заседании расширенного состава Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Впрочем, официальные лица Южной Кореи сразу же усомнились в достоверности сообщений. Если обобщать слова нескольких источников, которых цитируют различные газеты и информагентства Республики Корея, то реакция представителей Сеула следующая: "У нас нет никаких подтверждений этим сообщениям, ничего необычного не замечено". Один из чиновников Юга просто прямо заявил, что "информация, озвученная в СМИ по поводу Ким Чен Ына, не соответствует действительности". Было также заявлено, что по информации разведки Юга Ким Чен Ына сейчас находится не в горах Мёхянсан, а "в другом месте", скорее всего на побережье Восточного моря в Вонсане.

"Подобные слухи о проблемах Кима со здоровьем стали появляться уже пару недель назад, в первую очередь в Японии. Но все на уровне разговоров, которые невозможно как-то подтвердить. Мы сами конечно следим за всей ситуацией и информацией, но пока ничего необычного не зафиксировали. В КНДР также все без изменений и намеков на какую-то экстренную ситуацию нет", - цитирует информагетство "Ёнхап" слова сотрудника одного из южнокорейских ведомств.

Независимые эксперты же заняли выжидательную позицию, отмечая, что по поводу проблем со здоровьем Кима разговоры ходят давно, но все они из разряда сплетен. С другой стороны, отсутствие Кима на церемонии возложения цветов во время самого главного для КНДР праздника - дня рождения Ким Ир Сена - действительно необычное дело. Но тут же стоит отметить, что, если верить СМИ, то график у Ким Чен Ына получился очень напряженным. Еще 11 апреля он выступал на заседании Политбюро в Пхеньяне, а буквально на следующий день оказался на операционном столе, но не в столице, а достаточно далеко. Если бы были какие-то намеки на проблемы со здоровьем, то логичнее было оставаться в столице, где все лучшие медики и оборудование были под рукой.

Некоторые специалисты высказали предположение, что возможно эти слухи отражают лишь часть картины: Ким Чен Ын заразился коронавирусом, а рассказы про операцию появились по принципу "испорченного телефона". Правда, и здесь признается, что это лишь версия, не более того.

Пожалуй, поставить точку всем спекуляциям сможет только сам Ким, если появится на публике лично, либо рано или поздно будут получены подтверждения из других источников. Напомним, когда в 2008 году того же Ким Чен Ира случился инсульт, журналисты и эксперты долго спорили, правдивы эти слухи или нет. Потом появился он сам, и по внешнему виду стало ясно, что действительно у него были проблемы со здоровьем. Позже всплыли и иные факты в пользу версии с инсультом.