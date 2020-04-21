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21.04.2020 20:38
Рубрика: Общество

Яд атакует сахар

Создано новое средство против диабета
Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8141)
Ученые изучили вещество магнификамид, выделенный из яда морской анемоны Heteractis magnifica, и синтезировали его аналог. Он может стать основой препаратов для лечения заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, в том числе диабета второго типа. Новое биологически активное вещество в 1000 раз эффективнее соединений, из которых производят современные препараты, снижающие "сахар" в крови. Статья об этом опубликована в журнале "Доклады Академии наук. Биохимия и биофизика". Работы по искусственному синтезу соединения-аналога магнификамида из яда морской анемоны были проведены учеными Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова и Дальневосточного федерального университета.
Фото: Neville Wootton/flickr.com Фото: Neville Wootton/flickr.com
Фото: Neville Wootton/flickr.com

- Морские анемоны - это древние морские хищники, накопившие в ходе эволюции богатый арсенал пептидов, входящих в состав ядов, - рассказал один из авторов разработки Александр Калиновский. - В ядовитом секрете морской анемоны мы обнаружили мощный пептид, подавляющий активность ферментов, участвующих в пищеварении людей и расщепляющих крахмал на более мелкие составляющие, в том числе глюкозу, которая затем поступает в кровь. С помощью методов биотехнологии и генной инженерии синтезировали аналог природного токсина, магнификамида. Во время исследований он показал высокий потенциал, даже в крайне малых дозах.

Фото: iStock
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Этот пептид может стать основой при создании новых лекарств для терапии диабета. Впереди испытания на животных, после чего ученые смогут перейти к этапу клинических исследований.

А ученые из МГУ в составе международной группы исследователей под руководством немецкого профессора Германа Эрлиха ищут на морском дне вещества, которые позволят бороться с опасными инфекциями. Источником новых противовирусных препаратов и антибиотиков могут стать морские губки, которые живут глубоко под водой. Это древнейшие животные, фильтрующие воду. В ходе эволюции они выработали уникальные механизмы защиты от вирусов, грибов, бактерий, водорослей. Губки умеют производить особые химические вещества, обладающие антивирусными и другими защитными свойствами, в частности аэроплизинин. Но проблема в том, что эти вещества очень сложно извлечь из губки. Впервые ученым МГУ удалось добыть из животного значительный объем (более 30 г) редкого аэроплизинина. Теперь они могут приступить к активному исследованию его воздействия на разные инфекции и даже раковые клетки.

- Значительные ресурсы этой губки содержатся в Адриатическом море у побережья Черногории, Хорватии и Албании, - рассказал ведущий научный сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных биофака МГУ Вячеслав Иваненко. - Немецкие исследователи совместно с коллегами из Черногории уже на протяжении ряда лет ведут активные работы по выращиванию этих губок на небольшом участке морского дна. Благодаря чему уже созданы технологические и ресурсные основы для производства нужного количества уникальных веществ и новых биоматериалов.

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