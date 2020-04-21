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Рубрика: Экономика

СП выявила невостребованные работы по модернизации морских портов

Текст: Евгений Гайва
Грузооборот в морских портах России по итогам 2019 года составил 840 млн тонн или 76% от проектной мощности, выяснила Счетная палата (СП). Часть средств, направленных на развитие портовой инфраструктуры, потрачена неэффективно, отметили аудиторы.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

"В составе незавершенного строительства Росморпорта отражены затраты на ранее проведенные и не востребованные проектно-изыскательские работы по 18 объектам инфраструктуры морских портов на 783 млн рублей. Это свидетельствует о неэффективном использовании средств федерального бюджета на указанную сумму", - отметили в СП по итогам проверки результативности трат бюджетных средств на проекты по увеличению производственных мощностей морских портов.

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В результате в 2016-2019 годы из запланированных 36 объектов госсобственности в портах за счет бюджетных средств были построены и введены в эксплуатацию только 13. Уровень внебюджетного финансирования в 2016-2019 годах упал с 50 до 14% от установленных показателей. Проекты развития морских портов реализуются за счет федерального бюджета и частных инвестиций. Государство строит подходные каналы, акватории и причалы, а частные инвесторы обустраивают их объектами портовой инфраструктуры. В сложившейся ситуации инвесторы также не торопятся с вложениями, приводит пресс-служба СП мнение аудитора Валерия Богомолова.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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"Например, незавершение Росморпортом в 2019 году работ в морском порту Ванино задерживает ход строительства инвестором транспортно-перегрузочного угольного терминала в бухте Мучке стоимостью 24 млрд рублей с ростом мощностей порта на 12 млн тонн, запланированного к вводу на сентябрь этого года", - отмечают в контрольном ведомстве.

Между тем, акваториям российских портов не хватает глубины. Из-за этого простаивают некоторые причалы, на других не построена вся необходимая инфраструктура.

Необходимо совершенствовать порядок прогнозирования объемов грузооборота с учетом изменяющейся конъюнктуры мировых товарных рынков при планировании мероприятий по развитию морских портов, отмечают в СП.

Экономика Транспорт Водный транспорт Госфонды и контрольные органы Счетная палата

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