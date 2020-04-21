Средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума

Продолжительность жизни впервые в России составила 73,4 года, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. Данные приводятся по итогам 2019 года.

"Важно отметить, что рост продолжительности жизни в значительной мере связан со снижением смертности населения трудоспособного возраста", - говорится в пресс-релизе.

Так, смертность среди мужчин снизилась на 3,5%, а среди женщин - на 2,1%.

Таким образом, в 2019 году в России удалось дополнительно сохранить 13,6 тысячи жизней трудоспособных граждан, подытожили в министерстве.