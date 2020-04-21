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Рубрика: Экономика

Стоимость нефти марки Brent упала ниже 19 долларов

Текст: Евгений Гайва

Стоимость барреля нефти марки Brent вечером 21 апреля падала ниже 19 долларов за баррель, следует из результатов торгов.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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На 20:30 по московскому времени на бирже ICE июньские фьючерсы на нефть Brent торговались по 18,76 доллара за баррель. Снижение к уровню прежних торгов составило 36,3%.

Нефть марки WTI торговалась по 10,83 доллара за баррель. Котировки углеводородного сырья упали на 88,4%.

Снижение стоимости нефти продолжается в течение всего дня. По данным на 18:50 по московскому времени нефть Brent торговалась по 19,13 доллара за баррель. При этом июньская цена WTI составляла 12,9 доллара за баррель.

По оценкам аналитиков, цены на нефтяном рынке остаются под давлением продавцов. Стоимость нефти снижается из-за переизбытка и отсутствия свободных емкостей для хранения. Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ достигли соглашения о снижение добычи нефти. Но пока добыча нефти не снизилась.

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