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Рубрика: В мире

Страны ООН единогласно высказались за доступность вакцины от COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Все страны ООН выступили за то, чтобы будущая вакцина от коронавируса была общедоступной. 193 страны Генеральной Ассамблеи единогласно поддержали резолюцию с призывом предотвратить спекуляцию на будущей вакцине от коронавируса.

Фото: AFP/Angela Weiss
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"Властям стран рекомендовано незамедлительно принять меры, чтобы в рамках их законодательств предотвратить возможные спекуляции, которые могут помешать всеобщему доступу к эффективным медикаментам и оборудованию, необходимым в условиях распространения COVID-19", - со ссылкой на документ пишет ТАСС.

По данным университета Хопкинса, число жертв коронавируса в мире превысило 170 тысяч, выявлено 2 473 209 случаев заражения, вылечились более 645 тысяч человек. Вспышка COVID-19 была зарегистрирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае, а уже 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

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