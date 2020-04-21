Страны ООН единогласно высказались за доступность вакцины от COVID-19

Все страны ООН выступили за то, чтобы будущая вакцина от коронавируса была общедоступной. 193 страны Генеральной Ассамблеи единогласно поддержали резолюцию с призывом предотвратить спекуляцию на будущей вакцине от коронавируса.

"Властям стран рекомендовано незамедлительно принять меры, чтобы в рамках их законодательств предотвратить возможные спекуляции, которые могут помешать всеобщему доступу к эффективным медикаментам и оборудованию, необходимым в условиях распространения COVID-19", - со ссылкой на документ пишет ТАСС.

По данным университета Хопкинса, число жертв коронавируса в мире превысило 170 тысяч, выявлено 2 473 209 случаев заражения, вылечились более 645 тысяч человек. Вспышка COVID-19 была зарегистрирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае, а уже 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.