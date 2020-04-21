СУЭК поддерживает регионы России в борьбе с коронавирусом

Крупнейшая угольная компания России - АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (АО "СУЭК") - является крупнейшим налогоплательщиком, работодателем, гарантом экономической и социальной стабильности для 12 регионов нашей страны. В компании работает больше 70 000 человек, и она широко признана как один из лидеров не только экономики, но и корпоративной социальной ответственности. Поэтому в СУЭК, основным акционером которой является российский предприниматель Андрей Мельниченко, оперативно отреагировали на распространение коронавируса в стране, несущего угрозы здоровью и благополучию людей.

В компании с начала апреля создан и действует оперативный штаб по организации мероприятий, направленных на предупреждение распространения COVID-19. В задачи штаба входят оперативный контроль за эпидемиологической обстановкой на предприятиях, своевременное проведение всех необходимых санитарно-медицинских мероприятий, взаимодействие с властями и медучреждениями регионов. Штабом налажено информирование сотрудников предприятия о мерах, которые необходимо принимать в сложившейся ситуации, работает "горячая линия", обратившись на которую можно получить информацию по вопросам профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Важной частью деятельности СУЭК в условиях пандемии стала поддержка медицинских учреждений регионов присутствия. Компания обеспечивает больницы и медпункты оборудованием и расходными материалами. Так, Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича передано два современных передвижных цифровых рентгеновских аппарата Matrix (Италия). Ленинск-Кузнецкой городской инфекционной больнице и Прокопьевской городской больнице № 1 от угольщиков поступили 30 кислородных модулей, необходимых для насыщения легких кислородом при острых заболеваниях пневмонией, вызванной коронавирусом, комплектующие для принудительной подачи смеси кислорода и сжатого воздуха в легкие. Оказана помощь в техническом обустройстве зонального госпиталя в г. Назарово Красноярского края, где Назаровское ГМНУ обеспечивает подключение резервного питания дизель-генератора госпиталя.

В общей сложности для медицинских и социальных учреждений регионов и обеспечения безопасности сотрудников на предприятиях компания Андрея Мельниченко закупила около 1,5 миллиона одноразовых, многоразовых масок и респираторов, несколько сот тысяч пар стерильных перчаток, защитных средств для персонала и пациентов, десятки тысяч защитных комплектов, дезинфицирующие средства, физрастворы. А сервисное предприятие СУЭК в Кузбассе - "Технологическая связь" - оперативно наладило выпуск высококачественных отечественных УФ-облучателей для обеззараживания помещений. Уже изготовлено 4 и в стадии производства еще 105 аппаратов.

Предприятия СУЭК в регионах также взяли на себя функции по специальной обработке наиболее посещаемых в городах присутствия территорий - мест у торговых точек, остановочных павильонов, через которые проходит маршрут служебных автобусов. Обработка выполняется с применением раствора, не представляющего опасность для людей и животных, но эффективного в борьбе с бактериями и вирусами.

Многие социальные и благотворительные проекты осуществляются в онлайн-режиме. Например, участники трудовых отрядов СУЭК (проект обеспечения временной занятости подростков) рассказывают в социальной сети ВКонтакте как с пользой провести время в самоизоляции, делятся советами.

В онлайн-режим переведены многие проекты подготовки к 75-летию Великой Победы. Особый интерес вызывают у старшеклассников онлайн-акции и конкурсы, посвященные юбилейной дате. СУЭК привлекает активистов трудовых отрядов и профильных классов СУЭК в средних школах к информационному наполнению ресурсов, посвященных памяти о воинах-победителях, таких как "Бессмертный полк", "Память народа" и других. А советы молодежи, созданные на предприятиях, включились во Всероссийскую волонтерскую акцию #МыВместе - волонтеры СУЭК доставляют лекарства и продукты нуждающимся.

Конечно же, все необходимые меры по недопущению опасного вируса приняты и на предприятиях СУЭКа. На производственных и бытовых объектах усилен дезинфекционный режим, санитарная обработка зданий и помещений производится трижды в сутки. Каждые два часа обрабатываются помещения. В местах скопления сотрудников размещены установки для обеззараживания воздуха, нанесена разметка для безопасного расстояния, установлены дозаторы с кожными антисептиками. Введены санитарные посты, где проводится термометрия и дезинфекция рук, сокращены число и периодичность собраний работников, неотложные встречи переведены в дистанционный режим.

На предприятиях каждый работник, обеспечивающий непрерывный производственный цикл, обеспечен средствами индивидуальной защиты. Подразделения располагают необходимым запасом дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной активностью.

Все работники старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания направлены на самоизоляцию с сохранением заработка, часть персонала переведена на удаленную работу. Таким образом, удалось снизить количество людей, одновременно находящихся на рабочих местах.

В СУЭК твердо уверены, что совместными усилиями, взаимной поддержкой, твердой дисциплиной и ответственностью получится победить пандемию.