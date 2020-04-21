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21.04.2020 22:28
Рубрика: Общество

Закалились в огне

Сжигание мусора повышает устойчивость бактерий к антибиотикам
Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Столичный выпуск № 87(8141)
Китайские ученые из Нанькайского университета выяснили, что сжигание и захоронение твердых бытовых отходов может приводить к появлению у находящихся в воздухе бактерий генов устойчивости к антибиотикам. Результаты работы опубликованы в журнале Environmental Science and Technology.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Твердые бытовые отходы - это пластик, строительный мусор и пищевые отходы, которые попадают в мусорные баки и не перерабатываются. Большая часть этих отходов вывозится на свалки или сжигается. Ранее уже было выяснено, что ТБО могут приводить к отравлению грунтовых вод и наносить серьезный вред растениям и животным. Сейчас ученые собрали пробы воздуха вокруг мусорного полигона, мусоросжигательного завода твердых бытовых отходов и двух станций, на которых перерабатывается мусор. Во всех пробах воздуха ученые выявили у находящихся в воздухе бактерий 16 генов устойчивости к антибиотикам. Как это происходит, что меняется в их генах, еще предстоит изучать.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Эти результаты позволяют предположить, что системы обработки твердых бытовых отходов могут быть резервуаром для генов устойчивости бактерий к антибиотикам, которые затем передаются другим микроорганизмам по воздуху. Такой механизм передачи возможен благодаря тому, что антибиотики из отбракованных лекарств и других продуктов могут оказаться в твердых бытовых отходах. Из-за этого бактерии, которые также содержатся там в больших количествах, могут развивать резистентность к ним, а затем при сжигании попадать в воздух и делиться ею с сородичами, передавая гены таким путем.

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