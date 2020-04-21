Телеведущего Александра Васильева выписали из больницы в Коммунарке

Советского, российского и французского историка моды и телеведущего Александра Васильева выписали, как он и обещал накануне, из госпиталя в Коммунарке.

Напомним - там Васильев проходил лечение от двусторонней пневмонии: его анализы на новый коронавирус показали отрицательные результаты.

"Я уже дома", - сообщил сегодня Васильев в ТАСС.

Ранее телеведущий рассказывал агентству, что признаки недуга проявились у него 5 апреля - кашель, температура. Васильев пробовал самостоятельно лечиться лимоном, имбирем и содой, но малорезультативно. Поэтому пришлось вызывать "скорую".

Медики доставили историка в больницу в подмосковной Коммунарке, где проходят лечение коронавирусные пациенты, в результате сканирования легких обнаружив у телеведущего двустороннее воспаление.

Перед этим Васильев рассказал, что в результате лечения на него напали апатия и сонливость, но это нормально.