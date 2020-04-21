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Рубрика: В мире

Трамп объявил о приостановке иммиграции в США

Фото: AP Photo / Patrick Semansky Фото: AP Photo / Patrick Semansky
Фото: AP Photo / Patrick Semansky

Трамп объявил, что из-за коронавируса временно приостановит иммиграцию в США. Такое решение американский президент объяснил необходимостью в условиях нестабильного рынка сохранить рабочие места для своих граждан.

Фото: iStock
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"Я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!" - со ссылкой на Twitter главы вашингтонской администрации пишет ТАСС.

Подробностей принятого решения Дональд Трамп не привел. США на сегодняшний день продолжают лидировать по числу зараженных коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране заболели 786 тысяч 968 человек. Вспышка COVID-19 была зарегистрирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран мира.

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