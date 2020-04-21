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21.04.2020 06:51
Рубрика: В мире

Tрамп временно приостановит иммиграцию в США из-за опасений новой пандемии

Текст: Максим Макарычев
Президент США Дональд Трамп поздно вечером в понедельник заявил о том, что подпишет исполнительный приказ, временно приостанавливающий иммиграцию в Соединенные Штаты, в целях недопущения вспышки новой пандемии коронавируса, сообщает CNN.
Фото: AFP/ORLANDO SIERRA Фото: AFP/ORLANDO SIERRA
Фото: AFP/ORLANDO SIERRA

"В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защищать рабочие места наших великих американских граждан я подпишу распоряжение о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты!", - написал американский президент в Twitter. Термин "невидимый враг" Трамп часто использовал на брифингах в Белом доме и в Twitter для обозначения коронавируса. Ранее на брифингах в Белом доме американский президент также высказывался за то, чтобы прекратить поездки в Америку из Китая и Европы в качестве средства сдерживания распространения коронавируса в Соединенных Штатах.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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Неясно, какой механизм намерен задействовать Трамп для приостановки процесса иммиграции, как долго может продолжаться такая приостановка и как это повлияет на тех, кто уже имеет грин-карты и собирается въехать в США. Белый дом отказался предоставить в понедельник вечером дополнительную информацию об исполнительном приказе.

По оценке экспертов, решение президента является логичным в свете его политики по замедлению иммиграции в США, которую он обозначил во время президентской кампании 2016 года, а также его намерений построить пограничную стену на границе с Мексикой. Ранее Белый дом уже договорился с властями Канады и Мексики о продлении пограничных ограничений на несущественные поездки в США как минимум до середины мая.

В понедельник днем Трамп поручил адмиралу Бретту Джиуару, помощнику министра здравоохранения и социальных служб, представить обновленную информацию о строительстве пограничной стены.

Между тем

Согласно данным американской пограничной службы, в минувшие выходные с пунктов перехода границы были отправлены обратно в Мексику около 10 тысяч мексиканцев и граждан государств Центральной Америки. У шестнадцати мигрантов из нескольких стран, которые прибыли в северный пограничный штат Мексика Тамаулипас, был зафиксирован положительный результат на коронавирус.

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