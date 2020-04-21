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Рубрика: В мире

Трамп защитит рабочие места американцев закрытием границ США

Текст: Александр Гасюк
Президент США Дональд Трамп подпишет беспрецедентный исполнительный указ о полной приостановке иммиграции в Америку. Хотя заявленный в качестве меры по борьбе с эпидемией коронавируса и ее негативными экономическими последствиями запрет будет носить временный характер, главу Белого дома немедленно обвинили в популизме и стремлении набрать дополнительные политические очки в преддверии президентских выборов в США.
Фото: AP Photo/Andrew Harnik Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Фото: AP Photo/Andrew Harnik

"В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защищать рабочие места наших великих американских граждан я подпишу распоряжение о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты!" - анонсировал в соцсетях свою инициативу американский лидер.

Фото: ALEX WONG/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
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О том, что она стала очередным шагом, направленным на изоляцию Америки от прибывающих в этот "плавильный котел наций" мигрантов, ему быстро напомнили критики. Действительно, с самого начала президентского срока Трамп последовательно претворял в жизнь щедро розданные своему консервативному электорату предвыборные обещания и ужесточал иммиграционную политику: построил стену на границе США и Мексики, ввел мораторий на выдачу въездных виз гражданам мусульманских стран, сократил основания для предоставления политического убежища, усложнил выдачу грин-карт легальным иммигрантам и массово депортировал нелегалов и их детей из страны.

В результате, согласно данным Бюро переписи населения США, в минувшем году на ПМЖ в Америку перебрались около 595 тысяч человек. Это почти в два раза меньше, чем в 2016 году, когда свой срок работы завершила администрация предыдущего американского президента-демократа Барака Обамы. В совокупности с другими демографическими факторами искусственное сокращение иммиграции привело к тому, что прирост населения США по итогам 2019 года оказался самым низким за последние 100 лет.

Нынешнее решение Трампа, обусловленное стремительным осложнением эпидемиологической обстановки в США, где на текущий момент коронавирусом заразились почти 800 тысяч человек, очевидно не было согласовано с другими странами. По крайней мере, именно таким образом хозяин Белого дома поступил в прошлом месяце, в одностороннем порядке объявив о запрете на все перелеты в США из Европы, чем вызвал сильное недовольство ЕС.

Фото: AP Photo/Michael Conroy
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Зато едва ли экономическое обоснование Дональдом Трампом запрета на иммиграцию вызовет критику со стороны рядовых американцев, количество безработных среди которых из-за пандемии COVID-2019 растет рекордными со времен Великой депрессии темпами. Так, по данным министерства труда США, только за последние четыре недели за пособиями по безработице обратились 22 миллиона человек, или 13,5 процента от всей рабочей силы в стране. В этой связи антииммигрантскую инициативу Трампа позитивно расценят как традиционные сторонники президента США, так и массово оставшиеся без работы неопределившиеся избиратели - лишняя конкуренция с приезжими за рабочие места им совсем не кстати.

Как рассчитывают политтехнологи в Белом доме, такой шаг должен поддержать серьезно подорванные эпидемией коронавируса избирательные рейтинги республиканца Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах. Понимая это, его политические оппоненты из стана демократической партии США уже назвали последнее решение американского лидера проявлением популизма, ксенофобии и попыткой отвлечь внимание американцев от полного провала правительства в борьбе с эпидемией нового коронавируса.

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