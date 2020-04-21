Как нетрудно заметить, эти претензии в адрес ВОЗ в точности повторяют позицию главы Белого дома. Дональд Трамп, чью администрацию оппозиция упрекает в запоздалых и ошибочных мерах против коронавируса, настаивает, что всему виной действия ВОЗ. По его указу США приостановили взносы в бюджет организации, что вызвало критику со стороны многих государств.