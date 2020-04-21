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Трое жителей штата Нью-Йорк подали в местный суд иски против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в сокрытии данных о коронавирусе. Это первые судебные дела против ВОЗ такого рода. Истцы требуют компенсации за ущерб, который COVID-19 причинил американцам. Ее размер не уточняется, но в США почти 800 тысяч заболевших, то есть почти каждый третий инфицированный в мире - американец. Как сообщает Fox News, авторы исков считают, что виноваты в этом не власти США, а ВОЗ, которая якобы не сумела сдержать коронавирус и скрывала данные о его распространении в КНР.

Как нетрудно заметить, эти претензии в адрес ВОЗ в точности повторяют позицию главы Белого дома. Дональд Трамп, чью администрацию оппозиция упрекает в запоздалых и ошибочных мерах против коронавируса, настаивает, что всему виной действия ВОЗ. По его указу США приостановили взносы в бюджет организации, что вызвало критику со стороны многих государств.

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