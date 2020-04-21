Российские турагентства начали продавать путевки. Они предлагают забронировать их на любое время после 1 июня (до этой даты на бронь и продажу - табу). Чаще всего агитируют за Турцию.

Выбирая в этом году время и место для летнего отдыха, не спешите. И низкая цена пусть не соблазняет. Фото: Сергей Куксин/РГ

Не опасно ли это для туристов? Ведь пока неизвестно, когда завершится пандемия COVID-19.

Вот одно из заманчивых предложений на туристическом портале: "Бронируй, пока дешево. И пока доллар не вырос, а потом можно и передумать :) Бесплатная отмена за месяц до вылета. Возврат денег в тот же день. Для всех направлений до конца года! 15% предоплата, доплатите, когда точно полетите - за 21 или за 31 день до вылета".

И предлагают перезвонить через 25 секунд, если оставлю свой номер. Перезвонили даже раньше. Делаю вид, что хочу полететь в Турцию на неделю, в начале июня, отель 4 звезды, "все включено". Могу бронировать?

- Да. Учтите, что цен давно таких не было, всего 52 тысячи 757 рублей, Мармарис, номер на двоих. А вы точно хотите на июнь? Безопаснее на август или сентябрь, - неожиданно честно призналась девушка-турагент.

Она рассказала, что май сейчас закрыт, никто никуда не летит. А все апрельские "сидят на депоненте". Это означает, что деньги, которые внесли клиенты по раннему бронированию, им не возвращают. Но они смогут полететь, выбрав любой день до конца 2021 года. Менять даты можно сколько угодно раз.

Мы договорились созвониться после майских праздников. И я продолжила свой эксперимент. В итоге обзвонила 15 турагентств. В семи из них не взяли трубку, видимо, устав отвечать на звонки "сидящих на депоненте". В двух мне откровенно втюхивали туры, начиная уже с июня, убеждая, что я ничего не теряю. Деньги будут на депозите, когда захочу, тогда и полечу, а цен таких, конечно, уже не будет.

В остальных турагентствах на меня не давили, предлагали все основательно взвесить, понаблюдать, когда откроются границы. И уже потом решать с отпуском. Однако забронировать тур начиная с 1 июня, как выяснилось, все же реально. И не только в Турцию. Два известных туроператора готовы это сделать. Один предлагал внести за бронь 50 евро, другой заплатить как обычно, 50 процентов. Все внесли мой телефон в базу и обещали звонить, когда заработают полетные программы.

Не скажу, что они действуют бесчестно. Описывают ситуацию, как она есть. А выбор - за клиентом. Много тех, кто готов бронировать на июнь? Да, звонят, признались в большинстве агентств. Тут клиенту главное помнить, что при системе "депозит" деньги не возвращают, просто выезд можно отложить.

"Я не разделяю подход моих коллег, которые продают путевки в Турцию на июнь. Это авантюрно и безответственно, - сказал "РГ" исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. - Я не верю в быстрое открытие Турции. Она не сможет принимать туристов еще несколько месяцев". По его мнению, нужно чтобы нормализовалась ситуация в этой стране. И был снят карантин в тех странах, из которых в Турцию едут туристы. А до тех пор отправляться в отпуск явно небезопасно. Даже если откроют границы.

Советы эксперта

Федор Куприянов, кандидат юридических наук

Скидки, фантастические акции и иная "халява" всегда привлекала покупателя, в том числе и туристов. Но в сегодняшней ситуации с повсеместным ограничением въезда-выезда в большинство стран мира, отменой авиарейсов я, как адвокат, посоветовал бы помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если в погоне за летним отдыхом турист все же решит рискнуть и купить дешевую путевку, ему нужно попытаться минимизировать риски.

Во-первых, нужно помнить, что ответственность российских туроператоров застрахована. В случае отмены тура или банкротства компании туристу будут возмещены денежные средства за счет страховки. Но в случае покупки тура у зарубежной компании через турагента (не путайте с туроператором) вероятность получения денежных средств обратно стремится к нулю. То же касается и приобретения авиабилетов у зарубежных перевозчиков. По своему опыту могу сказать, что турист, купивший тур в Турцию за 50 т. р., не будет нанимать адвокатов для судебного процесса за рубежом. Во-вторых, туристу необходимо официально заключить договор, а денежные средства передавать не наличными, а перевести их на банковский счет компании. Это исключит в дальнейшем споры об оплате. В-третьих, необходимо изучить договор на предмет возвращения денежных средств из-за отмены тура в условиях пандемии и различных ограничений, связанных с ней. При этом нужно помнить, что правоприменители зарубежных стран по-разному трактуют понятие форс-мажора, т.е. непредсказуемого события, ведущего к невозможности исполнения договорных обязательств. Отмена тура, рейса в связи с пандемией может быть признано форс-мажором, действие которого распространяются на обе стороны. В этом случае, турист может вообще ничего не получить обратно, т.к. понесенные затраты туристической компании могут равняться стоимости всего дешевого тура.

Подготовила Наталья Козлова

Комментарий

По зарубежным турам определенности нет

Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России:

- Сейчас действует рекомендация Ростуризма о временной приостановке продаж российских туров на текущие даты по 31 мая. Это же касается и международных путешествий. Здесь есть конкретный срок и в этот период гостиницам, санаториям и пансионатам тоже запрещено размещать туристов. Поэтому сейчас в основном идет перебронирование на более поздние даты. Причем не только на этот, но уже и на следующий год. А если говорить о новых турах, то по зарубежным определенности пока вообще нет. А по российским есть операторы, которые продают дальние даты лета. Но они предлагают опцию возвратного тарифа и возвратного отеля. Туристы вносят символическую предоплату (она иногда составляет 3-5 процентов от стоимости тура), а основная доплата будет происходить только за две недели до начала путешествия. Соответственно, эти туры будут активны только в случае снятия ограничения по коронавирусу. Сейчас пока ограничения действуют.

Подготовил Андрей Полынский