Ученые переложили на музыку колебания коронавируса

Увлекающийся музыкой американский инженер и материаловед Маркус Бюлер превратил колебания белков коронавируса в музыку. Об этом сообщается на сайте Массачусетского технологического института (MIT).

Бюлер обработал с помощью искусственного интеллекта движения трех белковых цепочек, содержащихся в каждом шипе коронавируса. С помощью этих шипов он проникает в здоровые клетки организма и заражает их.

По словам Бюлера, музыка получилась приятной и расслабляющей, и это отражает коварную природу коронавируса, который обманывает клетки, мимикрируя под безопасную частицу.

Кроме того, отмечает ученый, с помощью музыки можно проанализировать ритм вибраций шипа коронавируса, а понимание этих вибраций очень важно для разработки лекарств. Например, изменится ли частота колебаний белков при повышении температуры. Кроме того, подчеркивает Бюлер, с помощью музыки можно искать белок, который будет соответствовать ритму коронавируса. Такой белок сможет связываться с вирусом, мешая ему заражать здоровые клетки.