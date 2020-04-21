УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть национальные чемпионаты

Союз европейских футбольных ассоциаций настоятельно рекомендовал лигам доиграть текущий сезон. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте организации после прошедшей во вторник видеоконференции с 55 ассоциациями-членами.

"Были представлены различные варианты календаря, охватывающие матчи как сборных, так и клубных соревнований. Была дана настоятельная рекомендация завершить внутренние соревнования в высшем дивизионе и Кубке", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА планирует доиграть все еврокубковые турниры и национальные чемпионаты. Не так давно о прекращении сезона заявили руководители бельгийской федерации. Однако в УЕФА пригрозили национальной ассоциации страны тем, что не допустят ни одного клуба до участия в еврокубках.