Умер настоятель Елоховского собора в Москве

Telegram-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции сообщил о кончине настоятеля Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александра Агейкина. Священнослужителю было 48 лет.

"Отошел к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - сказано в сообщении.

Протоиерей Александр Агейкин родился 8 июня 1971 года. В 1994 году окончил Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета. В 1996 году рукоположен в сан диакона и назначен в Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьине. В 2000-2013 годах - клирик храма Христа Спасителя. Указом от 24 марта 2013 года был назначен настоятелем Богоявленского Елоховского кафедрального собора.

Справка "РГ"

Коронавирус был выявлен у 24 клириков Московской епархии в двух монастырях и 15 столичных храмах, в том числе и в Елоховском соборе. Болезнь была также подтверждена у пяти не состоящих в священническом сане насельников из четырех монастырей.