Новости

В Петербурге госпитализирован председатель комитета по здравоохранению 18:59
В Белгородском онкодиспансере выявили два очага коронавируса 18:58
В Ангкоре в слое с древними статуями Будды нашли велосипедный звонок 18:37
Ростуризм: Текущая ситуация дает уникальный шанс внутреннему туризму 18:32
В Петербурге подтвердили три новых смерти от COVID-19 18:32
В Хакасии скончался первый пациент с коронавирусом 18:31
Минобороны: Распространители фейка о COVID в Военном университете будут наказаны 18:31
В Ялте задержали продавца пропусков на свободное перемещение по Крыму 18:25
Умер актер из "Санта-Барбары" и "Зеленых просторов" Том Лестер 18:23
Из Краснодара в Сочи после ремонта тоннеля снова пустят поезда 18:22
Мурашко предложил проактивно лечить пациентов с хроническими заболеваниями 18:17
Минпросвещения: Девятиклассники будут сдавать ОГЭ в своих школах 18:12
Жителей Берлина обяжут носить маски с 27 апреля 18:07
В Китае найдена "жуткая гробница" династии Шан 18:05
Седан Audi A3 нового поколения представлен официально 18:00
Умер настоятель Елоховского собора в Москве 17:59
УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть национальные чемпионаты 17:57
Омичка, спускавшаяся с ребенком по простыням, объяснила свой поступок 17:57
Президент Руанды предсказал Африке нескорое восстановление от коронавируса 17:55
Несколько сотрудников администрации Ленобласти заразились COVID-19 17:51
В Сочи приземлился самолет из Бангкока с 202 россиянами 17:39
Летчики Балтфлота провели воздушный бой над Калининградской областью 17:35
Рецепты от "коронавируса" нашли в 5000-летних аюрведических текстах 17:28
Видео: Милош Бикович поблагодарил Россию за помощь Сербии 17:27
Биологи определили наиболее восприимчивых к коронавирусу животных 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
21.04.2020 17:59
Рубрика: Общество

Умер настоятель Елоховского собора в Москве

Текст: Елена Новоселова

Telegram-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции сообщил о кончине настоятеля Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александра Агейкина. Священнослужителю было 48 лет.

"Отошел к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - сказано в сообщении.

Протоиерей Александр Агейкин родился 8 июня 1971 года. В 1994 году окончил Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета. В 1996 году рукоположен в сан диакона и назначен в Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьине. В 2000-2013 годах - клирик храма Христа Спасителя. Указом от 24 марта 2013 года был назначен настоятелем Богоявленского Елоховского кафедрального собора.

Справка "РГ"

Коронавирус был выявлен у 24 клириков Московской епархии в двух монастырях и 15 столичных храмах, в том числе и в Елоховском соборе. Болезнь была также подтверждена у пяти не состоящих в священническом сане насельников из четырех монастырей.

Общество Религия Общество Утраты Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле назвали "свистопляской" обвал цен на нефтяные фьючерсы в США
Греф спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом
Средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
Курс евро превысил 83 рубля
Правительство предложило ввести электронную однократную визу
Какими средствами можно гарантированно уничтожить коронавирус
Пять способов подключить интернет на даче