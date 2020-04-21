В Беларуси за сутки выздоровели и выписаны 577 зараженных COVID-19

Около ста частных компаний успели развернуть в Беларуси производство товаров для борьбы с пандемией коронавируса. Эти цифры приводят 21 апреля минские власти, уточнив, что в самом начале апреля они обратились к представителям бизнеса с просьбой заняться производством средств индивидуальной защиты населения.

По информации, которые приводят местные издания, ежедневно предприниматели выпускают около 330 тысяч масок, 25 тысяч пар перчаток, 2,5 тысячи защитных комбинезонов. Для этого, уточняют бизнесмены, им пришлось перестроить производственные потоки и отрегулировать швейные машины под изготовление медицинских изделий.

Кстати, ко вторнику в республике выздоровели и выписаны 577 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава. Правда, общее число инфицированных коронавирусом достигло на сегодняшний день 6723 человека, а число летальных исходов возросло по стране до 55.

В круглосуточном режиме, сообщают новостные источники, специалисты 25 лабораторий, открытых в республиканских центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в частных медицинских центрах, продолжают проводить тесты на коронавирусную инфекцию. Их количество за истекшие почти три месяца превысило 108 тысяч.

Кстати, в шести регионах Беларуси статистика по выявленным случаям за истекшие сутки существенно не поменялась, резюмировали в Минздраве.